Tämä selittää propagandan hehkuttaman ”superohjuksen” alasampumista

Ukrainan kerrottiin ampuneen viime viikolla alas Venäjän ampuman Kinzhal-ohjuksen Kiovan lähellä. Se pudotettiin tiettävästi amerikkalaisella Patriot-torjuntaohjuksella.

Tapausta on pidetty kiusallisena Venäjälle, sillä hypersonista Kh-47M2 Kinzhal -ohjusta hehkutettiin maan propagandassa asejärjestelmänä, jota oli mahdotonta torjua. Viime viikon tapahtumista ei ole vielä täyttä selvyyttä osin ristiriitaisten tietojen vuoksi.

Kyseessä on ilmasta ammuttava ballistinen ohjus, joka pohjautuu 9K730 Iskander -asejärjestelmään. Sen laukaisuajoneuvot voivat ampua sekä ballistisia että risteilyohjuksia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitteli vuonna 2018 MiG-31K-hävittäjien kuljettaman Kinzhalin. Sen suunniteltiin erityisesti suuria merimaaleja ja vahvasti suojattuja maakohteita vastaan. Ohjus lentää hypersonisella vauhdilla sen ballistisessa vaiheessa.

Monet asiantuntijat ovat huomauttaneet, ettei Kinzhalin torjumisessa ole sinänsä mitään yllättävää. Sen lentoradan profiili ja nopeus ovat jo tiedossa, sillä Iskanderit ovat olleet käytössä lähes 20 vuotta. Niiden torjuminen on teknisesti täysin mahdollista.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella ei ole varmaa, onko Kiovan lähellä alasammuttu ohjus todella Kinzhal. Ukrainan ilmavoimien komentaja Mykola Oleshtshuk kirjoitti Telegram-julkaisussaan, että ballistinen ohjus olisi tuhottu yöllä.

Tapaus oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Ukraina käytti Patriot-torjuntaohjusta. Oleshtshukin mukaan MiG-31K-hävittäjä oli laukaissut Kh-47-ohjuksen Venäjän ilmatilassa. Sen kantama on noin 2 000 kilometriä.

– He sanoivat, että Patriot on vanhentunut amerikkalainen ase, ja että venäläiset aseet ovat maailman parhaita. No, nyt on vahvistettu, että se toimii tehokkaasti myös super-hypersonisia ohjuksia vastaan, Ukrainan ilmavoimien tiedottaja Juri Inhat sanoi ukrainalaisen 24 Kanalin haastattelussa.

Ensimmäiset Patriotit toimitettiin Ukrainaan huhtikuussa Yhdysvalloista, Saksasta ja Alankomaista.