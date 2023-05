USA:n Patriotin väitetään torjuneen Venäjän ”superohjus” Kinzhalin Ukrainassa

Ukrainalaislähteiden mukaan Venäjän ampuma Kinzhal-ohjus on torjuttu onnistuneesti Kiovan lähellä. Ohjus ammuttiin tiettävästi alas amerikkalaisella Patriot-torjuntaohjusjärjestelmällä.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu runsaasti kuvia, joissa kerrotaan näkyvän pudotettu Kinzhal (alla).

Mikäli tieto pitää paikkansa, on kyse merkittävästä ilmavoitosta Ukrainalle ja amerikkalaiselle torjuntaohjukselle. Onnistunut osuma voi myös paljastaa, etteivät Kinzhalin ominaisuudet ole aivan mainostettujen kaltaiset.

Kinzhalia on suitsutettu Venäjän mediassa ja sotilasjohdon julkisissa lausunnoissa suoranaiseksi superaseeksi. Ohjuksen on kerrottu yltävän yli kymmenkertaiseen äänennopeuteen ja kykenevän vielä näissäkin nopeuksissa väistöliikkeisiin ja suunnanmuutoksiin. Kinzhalin on väitetty pystyvän läpäisemään kaikki tunnetut ohjuspuolustusjärjestelmät.

Monet asiantuntijat ovat vuosien varrella arvioineet Venäjän liioittelevan Kinzhalin ominaisuuksia ja muistuttaneet, että ohjus vastaa käytännössä ilmasta laukaistavaa ballistista Iskander-ohjusta. Sen ominaisuudet eivät siis käytännössä olisi sen kummempia kuin suuriin nopeuksiin lentonsa loppuvaiheessa yltävillä ballistisilla ohjuksilla.

Ukraine claims to have intercepted a Kyiv-bound hypersonic Kinzhal —presumably with new Patriots. Recall RUSI in 2021: "Russian hypersonic capabilities – while certainly potent – are perhaps more useful as a psychological tool than as a military asset." https://t.co/CxY8pgxRSe https://t.co/z7QmWApxrF pic.twitter.com/tiEpfkumKF — Shashank Joshi (@shashj) May 5, 2023

The Ukrainian air defense troops likely shot down a Russian Kh-47 Kinzhal, a so-called "hyper-sonic" missile on May 4, probably using the newly delivered Patriot PAC-3 unit. The remnants of a downed missile point to that missile type. Source: https://t.co/bNF7Eh2oJH#Ukraine pic.twitter.com/sMDMM4F5xg — (((Tendar))) (@Tendar) May 5, 2023