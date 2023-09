Tämä on Ukrainan tärkein pyrkimys – ”Venäjän heikko ilmapuolustus on noloa”

Viime päivien ja viikkojen aikana Ukrainan asevoimien vastahyökkäys on edennyt tasaisesti etelä- ja itärintamalla, kertoo King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin viestipalvelu X:ssä.

Sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan ukrainalaisjoukot ovat murtautuneet venäläisten kenttälinnoitteiden läpi Verboven länsipuolella Zaporizzjan alueella.

– Tämä on toinen kolmesta Venäjän puolustuslinjasta etelässä, ja tavoitteena on eristää Tokmak (Verboven luonaispuolella) ja edetä noin 30 kilometriä etelään, jotta toinen eteläinen moottoritietä pitkin kulkeva logistiikka- ja huoltoreitti jäisi Ukrainan tykkitulen vaikutuksen alle, Martin arvioi.

– Tämä on Ukrainan tärkein pyrkimys.

Ukrainan joukot etenevät myös Bahmutin suunnalla idässä. Bahmut on symbolisesti tärkeä venäläisille, koska he käyttivät niin paljon vaivaa vallatakseen sen viime talven ja kevään aikana. Sen menettäminen nyt olisi venäläisille pr-katastrofi.

– Ukrainalaiset kohdistavat laajaa tykkitulta venäläisten asemiin Bahmutissa ja etenevät sitten kaupungin pohjois- ja eteläpuolella. Tällä tavalla sidotaan Venäjän joukkoja ja resursseja, jotta operaatiot etelärintamalla helpottuisivat.

Mike Martin nostaa esille myös ukrainan tekemät iskut miehitetylle Krimin alueelle.

– Viime viikkojen/kuukausien aikana Ukraina on toteuttanut lukuisia hyökkäyksiä Krimillä.

– Heinäkuusta lähtien ukrainalaiset ovat iskeneet siltoihin ja logistiikkakeskuksiin (erityisesti Iso-Britannian lahjoittamilla Storm Shadow -risteilyohjuksilla). Tämä on osa laajempaa pyrkimystä eristää Krim ja vaikeuttaa Venäjän sotatoimia.

Martinin mukaan ukrainalaiset ovat viime aikoina alkaneet myös järjestelmällisesti häiritä Venäjän ilmapuolustusta ohjusiskuilla ja erikoisjoukkojen hyökkäyksillä.

– Siten Krimillä sijaitseviin eri kohteisiin on voitu kohdistaa entistä enemmän iskuja. Venäjän (Mustanmeren laivaston) päämajaan iskettiin hiljattain, ja laivat, sukellusveneet sekä laivaston laitokset kärsivät kovia kalustotappioita.

Mike Martin tekee johtopäätöksen Ukrainan vastahyökkäyksen kokonaistilanteesta.

Hänen mielestään taistelut Bahmutin suunnalla idässä ovat sivujuonne.

– Tarkoituksena on ainoastaan sitoa venäläisjoukkoja taisteluihin, jotta niitä ei voida käyttää etelässä.

Krimille suunnatuilla iskuilla ja Ukrainan hyökkäysoperaatioilla etelässä on kuitenkin Martinin mukaan selvä yhteys toisiinsa.

– Uskon, että Ukraina pyrkii saavuttamaan kaksi tavoitetta Krimillä. Ensinnäkin iskut logistiikka- ja komentokeskuksiin helpottavat heidän työtään etelärintamalla.

– Toisekseen ilmapuolustuksen järjestelmällinen tuhoaminen ja arvokkaisiin kohteisiin iskeminen luo dilemman venäläisille.

Mike Martin korostaa, että Krim on venäläisille elintärkeä alue psykologisessa mielessä.

– Heidän mielestään se on osa Venäjää (paljon enemmän kuin muut Ukrainan alueet, jotka he ovat liittäneet laittomasti itseensä).

– Kun Ukraina on tehnyt toimillaan Krimistä epäturvallisen alueen – siellä on paljon venäläisiä lomailijoita – venäläisten täytyy nähdä valtavasti vaivaa taatakseen Krimin turvallisuus.

Martinin mukaan hyökkäystä Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaa vastaan ei edes mainittu Venäjän uutisissa

– On noloa, että heidän ilmapuolustuksensa ei toimi kunnolla

Hän uskoo, että venäläiset alkavat siirtää resursseja – varsinkin harvassa olevaa ja arvokasta ilmapuolustuskalustoa – muualta Krimille. Venäläiset ovat myös joutuneet panostamaan Moskovan puolustamiseen äskettäisten lennokkihyökkäysten jälkeen.

– Tämä tarkoittaa vähemmän ilmapuolustusta rintaman muilla osilla – erityisesti etelässä.

Martinin mielestä Krimin muuttuminen turvattomaksi – mikä vain pahenee, kun Yhdysvallat antaa ATACMS-ohjuksia 300 kilometrin kantamalla – muodostuu vähitellen kipeäksi paikaksi venäläisille.

– Tämä helpottaa ukrainalaisten tilannetta etelärintamalla. Se on fiksua.

– Kannattaa seurata tapahtumia etelässä, päätoimet tapahtuvat siellä. Operaatiot muualla tukevat tätä.

