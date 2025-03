Tämä on suomalaisten suosikkipitsa lounaalla

Kun suomalainen syö lounaaksi pitsan, sen päällä on todennäköisimmin kinkkua ja ananasta. Asia ilmenee pikaruokaketju Kotipizzan tilastoista.

Eri pitsoista etenkin Americana eli kinkku-ananas-aurasinihomejuusto jyrää lounaalla. Kotipizzan mukaan se on suosituin yksittäinen pitsa paitsi valtakunnallisesti myös paikallisesti Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä.

– Lounaspitsoissa on eroavaisuus siihen, mitä suomalaiset muutoin suosivat täytteiksi. Muutoin sinihomejuusto on suosituimpia täytteitä, mutta lounaspitsojen kolme suosituinta täytettä ovat kinkku, ananas ja pepperonimakkara, Edenredin työelämäasiantuntija Laura Lahtinen kommentoi tiedotteessa.

Toiseksi suosituin lounaspitsa on Tropicana ja kolmanneksi suosituin Special Opera. Isoimmissa kaupungeissa kärkikolmikko on sama kaikkialla muualla paitsi Helsingissä. Siellä kolmanneksi suosituimpana lounaspitsana on Tuplapepperoni.

Tropicanan päätäytteet ovat kinkku ja ananas. Special Operan taas kinkku, tonnikala ja salami. Tuplapepperonissa puolestaan on kaksin verroin pepperonimakkarasiivuja.

Suomessa toimii yli 300 Kotipizza-ravintolaa. Ne kaikki toimivat franchising-periaatteella eli ovat itsenäisten franchise-yrittäjien omistamia.