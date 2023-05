Tämä on julma Zindan-rangaistus: Venäjän sotilaita paiskotaan maakuoppiin

Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueen miehitetyssä osassa palvelevat mobilisoidut venäläissotilaat kertovat, että heitä hakataan säännöllisesti ja heidät heitetään zindaniin – ulkoilmavankityrmään. Kyse on sadistisen komentajan rangaistuksista. Erään miehen kerrotaan olleen vangittuna zindanissa viisi kuukautta.

Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen kertoo Twitterissä useiden riippumattomien tiedotusvälineiden aiemmin uutisoimista zindaneista ja niihin joutuneista sotilaista. Zindan on maahan kaivettu kuoppa, joka peitetään metalliritilällä.

Owenin mukaan tällä hetkellä käytössä näyttää olevan ainakin kaksi zindania.

Venäläisen Telegram-kanavan (We can explain it) esille nostamassa tuoreimmassa tapauksessa on kyse 1455. rykmentin sotilaista, joiden mukaan komentaja ”käyttää säännöllisesti voimakeinoja”. Ne, jotka yrittävät vastustaa lyöntejä, lähetetään kuoppaan.

– Osa sotilaista on virunut siellä päiviä ja osa kuukausia – yksi heistä on ollut sellaisissa olosuhteissa viisi kuukautta. Hän alkoi kärsiä terveysongelmista, mutta viranomaiset eivät vastaa hänen sukulaistensa valituksiin suoraan, miehet kertovat.

Heidän tuttavansa kertovat, että sotilassyyttäjän viraston mukaan ”rangaistuskuoppa” on virallisesti suojapaikka, minkä vuoksi rykmentin komentajaa ei voida asettaa syytteeseen.

”Syyllisiksi” todetut miehet eivät osallistu taistelutoimiin, mutta heidät lähetetään säännöllisesti kaivamaan juoksuhautoja etulinjaan.

Komentajan sanotaan kohtelevan huonosti myös niitä sotilaita, joita ei rangaista.

– Ongelmia on muonan, lomien ja haavoittuneiden kirjaamisen kanssa. Lääkintäupseeri ei uskalla sanoa komentajalle vastaan, eräs upseeri sanoo.

1/ Mobilised Russians serving in the occupied part of Ukraine's Zaporizhzhia region say they are regularly being beaten and thrown into a zindan – an open-air dungeon – as punishment by a sadistic commander. One man is said to have been imprisoned in a zindan for five months. ⬇️ pic.twitter.com/jOe4NEBEB4

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) May 16, 2023