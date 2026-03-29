Tämä on Iranin voimakkain neuvotteluase

Iranilla on uusi neuvotteluase, jonka se toi esiin viime viikolla esitetyissä vaatimuksissa Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman sodan lopettamiseksi. Uusi vaatimus oli Iranin suvereniteetin tunnustaminen Hormuzinsalmella. Asiasta kertoi CNN.
Iran on huomannut, kuinka tehokkaasti ja edullisesti se voi häiritä maailmantaloutta kontrolloimalla kapeaa väylää, jonka kautta kulkee 20 prosenttia maailman öljystä nesteytetystä luonnonkaasusta (LNG).
Iran suunnittelee nyt väylän kaupallistamista. Maan parlamentti harkitsee lakia, joka velvoittaisi ohikulkevat alukset maksamaan tullimaksuja, mikä voisi tuoda Iranille miljardien dollarien vuotuiset tulot.
Asiantuntijat ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio korostavat, että tullien periminen kansainvälisessä salmessa on laitonta. YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaan valtioilla on oikeus esteettömään kauttakulkuun.
Iran ei tavoittele enää vain hetkellistä häiriötä, vaan uutta hallintomallia, joka antaisi sille pysyvän oikeuden rajoittaa vihollismaidensa merenkulkua ja käyttää salmea poliittisena painostuskeinona.