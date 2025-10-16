Tämä olisi Tomahawkien ensimmäinen kohde

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut toimittaa Ukrainan tueksi pitkän kantaman Tomahawk-risteilyohjuksia, jos Vladimir Putin ei lopeta sotatoimiaan Ukrainassa.

Toiveena on, että jo pelkästään uhka ohjustoimituksista voisi lisätä Kremlin neuvotteluhalukkuutta. Donald Trump sanoi alkuviikosta Air Force One -virkakoneessaan, että Venäjä ”tuskin haluaa Tomahawkien lentävän heidän suuntaansa”.

Trump on pitänyt viime aikoina tiiviisti yhteyttä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiin. Yhdysvaltain kerrotaan jakaneen Ukrainalle jo kuukausien ajan tiedustelutietoja kaukoiskujen tehostamiseksi. Räjähdedroonien iskut ovat lamauttaneet lähes 40 prosenttia Venäjän öljynjalostuksen kapasiteetista, mikä on näkynyt jatkuvasti kärjistyvänä polttoainepulana.

Venäjä on jatkanut viime päivinä iskujaan Ukrainan asutuskeskuksia vastaan. Liitopommit ja räjähdelennokit osuivat alkuviikosta muun muassa Harkovassa sijaitsevaan sairaalaan haavoittaen useita ihmisiä.

– Jos tämä sota ei lopu, niin minun pitää ehkä lähettää heille Tomahawkeja, Donald Trump sanoi.

Ohjukset käytännössä myytäisiin Natolle, joka ohjaisi ne Ukrainan asevoimien käyttöön. Yhdysvaltain asevoimien kenraali evp. Jack Keane lyttää Vladimir Putinin väitteet siinä, että asejärjestelmän toimitukset tarkoittaisivat sodan eskalaatiota.

– Hän on antanut perättömiä lausuntoja toisensa jälkeen. Vuonna 2022 Putin alkoi pommittaa siviilikohteita ja energialaitoksia hypersonisilla ballistisilla ohjuksilla sekä ilmasta ja mereltä laukaistavilla risteilyohjuksilla. Sen lisäksi, että nyt yhden yön aikana saatetaan lähettää 500–600 lennokkia. Hän on se, joka eskaloi, Jack Keane sanoo Fox Newsin haastattelussa.

Evp-upseerin mukaan ensimmäinen kohde olisi Jelabugan tuotantokompleksi, joka sijaitsee Tatarstanissa noin 1 600 kilometrin päässä rintamalta. Siellä tuotetaan Shahed-tyyppisiä räjähdelennokkeja sekä pienempiä drooneja rintamakäyttöön. Alueella väitetään työskentelevän noin 20 000 pohjoiskorealaista Venäjän sotateollisuuden tukena.

Vuonna 2023 avatussa Jelabugan laitoksessa tuotettiin kuluvan vuoden alkupuoliskolla noin 18 000 räjähdelennokkia.

– Se on kaiken muun ulottumattomissa, joten se olisi kohde numero yksi. Mutta kaikki tulevat olemaan sotilaskohteita, Ukraina ei tulisi iskemään siviilikohteita vastaan, Jack Keane sanoo.

LUE MYÖS:

Kuoleman tehdas: Propaganda esittelee räjähdedroonien massatuotantoa (VU 21.7.2025)