”Tämä olisi pitänyt hoitaa viikkoja sitten” – Hallituksen kerrotaan pohtivan ensi viikolla Venäjän viisumikieltoa

Kansanedustaja (kok.) ja talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen vaatii hallitusta nopeuttamaan viisumikiellon käsittelyä.

Grahn-Laasosen mukaan päätös olisi tullut tehdä jo aiemmin. Hän viittaa Ylen artikkeliin, jonka mukaan hallitus kokoontuu ensi tiistaina käsittelemään venäläisten matkailun rajoittamista.

– Hallitus pohtii ensi viikolla, aikooko se rajoittaa venäläisten turistiviisumeita, kertoo Yle. Pohtii ensi viikolla. Ensi viikolla! Asiaa, joka olisi pitänyt hoitaa jo viikkoja sitten. Suomalaiset ansaitsevat parempaa johtajuutta, Grahn-Laasonen kirjoittaa Twitterissä.

Viro on päättänyt rajoittaa venäläisten pääsyä maahan. 18.8. alkaen viro kieltää maahan pääsyn niiltä venäläisiltä, joilla on virolaisten myöntämä Schengen-alueen viisumi. Päätös ei kosketa niitä Venäjän kansalaisia, joilla on muiden EU:n jäsenmaiden myöntämä viisumi.