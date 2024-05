Tämä kertoisi kumouksesta Moskovassa – Tyrmäys teorioille Vladimir Putinin puhdistuksesta

Venäjän puolustushallinnon ja asevoimien johdossa viime aikoina tapahtuneet potkut ja pidätykset ovat poikineet runsaasti erilaisia teorioita lännessä.

Eturivin Venäjä-asiantuntija Mark Galeotti kutsuu etenkin väitteitä jonkinlaisen vallankumoussuunnitelman torjumisesta tai FSB:n valtataistelusta asevoimien kanssa suoranaisiksi salaliittoteorioiksi. Galeotti ei välttämättä lähtisi kutsumaan toimia edes varsinaiseksi puhdistukseksi.

Galeotti vastaa In Moscow’s Shadows -podcastissaan ensimmäisenä joidenkin kommentaattorien puheisiin siitä, että pidätykset kertoisivat mönkään menneestä kumousyrityksestä tai ainakin siitä, että diktaattori Vladimir Putin olisi uskonut tällaisen yrityksen olevan tekeillä.

– En näe tämän tueksi mitään todisteita, Galeotti sanoo.

Hän huomauttaa, että todellisen kumouksen torjunta näyttäisi varsin erilaiselta. Tällaisessa tapauksessa pidätykset ja muut toimet kohdistuisivat Galeottin mukaan erityisesti Moskovan turvaamisesta vastaavien joukko-osastojen johtoon. Nämä joukot olisivat tosipaikassa vastuussa myös mahdollisen kumouksen estämisestä.

Mark Galeotti muistuttaa Venäjän järjestelmän rakenteesta.

– Kuten neuvostojärjestelmässäkin, kyse on kauhun tasapainosta. Moskovassa on nämä kaksi divisioonaa ja ylisuuri kansalliskaartin divisioona, poliisi ja FSB:n joukot.

– Ajatuksena on, että kumousyritykset kilpistyisivät muiden instituutioiden joukkoihin jo ennen Kremlin kaartin eteen joutumista.

Galeotti jatkaa, että näissä joukoissa palvelevien pidätykset tukisivat väitteitä kumoushuolista.

Toinen räjähtävä väite puolustusministeriön kuohunnasta liittyy Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n toimintaan. Esimerkiksi Moscow Times on kertonut useisiin lähteisiin viitaten, että turvallisuuspalvelu on aloittanut suoranaisen sodan puolustushallinnon ja asevoimien johtoa vastaan. Lähellä Kremliä olevat lähteet kertoivat viime viikolla, että edessä on todennäköisesti vielä kymmenittäin korkeiden upseerien pidätyksiä. Taustalla olisi väitetysti FSB:n halu sälyttää vastuu Ukrainan sodan alun katastrofeista asevoimien harteille.

Vaikka osa paljon julkisuutta saaneista pidätyksistä onkin ollut FSB:n tekemiä, ei tämäkään teoria saa tukea Mark Galeottilta.

Hän huomauttaa FSB:n Venäjän omien asevoimien valvonnasta vastaavan vastatiedusteluosaston olevan edelleen Kremlin epäsuosiossa, koska se ei pystynyt estämään Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin niin sanottua ”kesäkapinaa” viime vuonna. Tämän takia FSB saattaa haluta myös korostaa omaa rooliaan.

– Kyse ei mielestäni ole FSB:n valtapelistä. Heillä ei ole suurta verkostoa ihmisiä, joita näihin asemiin voitaisiin nimittään, Galeotti toteaa.

FSB-teoriaa tukisi hänen mukaansa se, jos Moskova olisi nimittänyt pidätysten ja potkujen jäljiltä vapautuneisiin virkoihin omiaan. Nyt näin ei ole käynyt.

Entä voisiko kyse olla siitä, että Vladimir Putin haluaa rangaista asevoimia kehnosta menestyksestä Ukrainassa?

Tätäkään Mark Galeotti ei niele.

Hän muistuttaa, että vastuu sodan kulusta on viime kädessä itse Putinilla. Sodan alun virheistä on myös mennyt jo yli kaksi vuotta. Sivuun siirretyt kenraalit ja virkamiehet ovat myös lähes kaikki henkilöitä, jotka eivät ole olleet suoraan vastuussa sotatoimista. Galeotti nostaa myös esiin asevoimien komentaja Valeri Gerasimovin. Hän on komentanut Venäjän joukkoja Ukrainassa jo pitkään ja on saanut toistaiseksi säilyttää asemansa jopa puolustusministerin vaihduttua.

Venäjä-asiantuntija löytää ”puhdistuksille” lopulta varsin yksinkertaisen selvityksen. Kyse on äärimmäisen korruptoituneen kleptokratian siivoamisesta.

Joidenkin arvioiden mukaan jopa noin 30-40 prosenttia Venäjän puolustusministeriön varoista valuu vääriin käsiin.

– Ongelma on, että kyse on vääränlaisesta korruptiosta.

Galeotti nostaa esimerkiksi Venäjän asevoimien pääesikunnan apulaispäällikkö, kenraaliluutnantti Vadim Shamarinin pidätyksen. Se liittyy todellisuudessa Shamarinin alaisena toimineen kenraalimajurin jo pitkään jatkuneeseen korruptiotutkintaan.

– Tärkeintä on huomata, että [Kremlin] puuttumista peliin on lupa odottaa silloin, kun korruptio häiritsee Putinin tavoitteiden saavuttamista.

– Hänen agendansa liittyy pitkälti hänen omaan poliittiseen selviytymiseensä, ja tässä korruptio on hyvä työkalu. Tällä kertaa niin ei kuitenkaan ollut.

Mark Galeotti muistuttaa Venäjän panevan jo virallistenkin lukujen perusteella noin seitsemää prosenttia bkt:sta vastaavan summan sotilasmenoihin tänä vuonna. Tämäkin arvio on todennäköisesti alakanttiin. Asiantuntijan mukaan Vladimir Putin haluaa varmistaa, ettei varoja hukata.

Tämä on myös puolustusministeriön uusien nimitysten takana. Sergei Shoigun tilalle ministeriksi nouseva Andrei Belousov on taustaltaan ekonomisti.

– Kyse ei ole suuresta inkvisiittorista vaan verotarkastajasta, Galeotti toteaa.

Korruption vastaiset toimet ministeriössä ovat Mark Galeottin mukaan vain yksi osa Belousovin tavoitetta tuoda lisää läpinäkyvyyttä hallinnonalan rahankäyttöön ja pelotella virkamiehiä. Jos vaikka vain kolmannes korruptiosta saataisiin kitkettyä, puhuttaisiin Galeottin mukaan jo varsin merkittävistä summista, jotka saataisiin käyttöön Ukrainan rintamalle.

– Kyse on siis vääränlaisesta korruptiosta – ja mikä Putinin näkökulmasta tärkeintä, sen takana eivät ole hänen omat kaverinsa.

Vaikka selitykset Moskovan koville toimille eivät Mark Galeottin mukaan olekaan niin dramaattisia kuin monet ovat esittäneet, uskoo hän, että pidätyksiä tullaan vielä näkemään lisää.