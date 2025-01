Tämä juoma on paras vaihtoehto lehmänmaidolle

Perinteinen lehmänmaito on yhä suosittu juoma Britanniassa. Se on hyvä proteiinin, kalsiumin ja B12-vitamiinin lähde. Se voi joidenkin tutkimusten mukaan myös auttaa parantamaan mielialaa ja suojaamaan masennukselta ja ahdistukselta.

The Guardian kertoo, että yksi kolmesta britistä on kuitenkin vaihtanut lehmänmaidon johonkin kasvipohjaiseen vaihtoehtoon, kuten soija-, manteli-, kaura- tai kookosmaitoon.

The Guardian on selvittänyt, mikä on paras vaihtoehto lehmänmaidolle.

Juttu käsittelee Britanniassa myytäviä juomia, joten suomalaisissa kasvipohjaisissa juomissa voi olla eroa brittituotteisiin.

Ravitsemusasiantuntija Rob Hobsonin mukaan soijamaito on terveellisin vaihtoehto. Siinä on lähes yhtä paljon proteiinia kuin lehmänmaidossa.

– Se on lähimpänä lehmänmaitoa proteiinin osalta, ja siihen on usein lisätty kalsiumia ja vitamiineja, Hobson kertoo.

Toiseksi paras vaihtoehto Hobsonin mukaan on kauramaito. Se sisältää kuitenkin vähemmän proteiinia ja enemmän kaloreita kuin soijamaito tai lehmänmaito, mutta juomassa on hieman enemmän kuitua.

Kauramaitoa on myös rikastettu kalsiumilla ja vitamiineilla, mutta tutkimusten mukaan kasvismaitoon lisätyt ravintoaineet eivät imeydy elimistöön yhtä hyvin kuin lehmänmaidon luonnollisesti sisältämät vitamiinit ja kivennäisaineet.

Kolmannelle sijalle Hobson nostaa mantelimaidon. Se on vähäkalorista, mutta juomassa on vähän proteiinia.

– Kuten muidenkin kasvipohjaisten maitojen kohdalla on syytä valita rikastettuja tuotteita, jotta riittävän ravintoaineiden saannin voi varmistaa.

Viimeiselle sijalle Hobsonin vertailussa tulee kookosmaito. Se on vähäkalorinen juoma, jossa on myös vähiten rasvaa muihin verrattuna. Kookosmaidossa on kuitenkin vähiten proteiinia, joten se on vähiten terveellisin vaihtoehto lehmänmaidolle.

Hobsonin mukaan perinteinen lehmänmaito on oikein hyvä juoma.

– Ei ole mitään väärää juoda maitoa joka päivä – monet ihmiset tekevät niin jo nyt, olipa sitä sitten heidän muroissaan, puurossaan tai tilkkana teessä ja kahvissa, hän sanoo.

Mitään tiukkaa sääntöä maidon päivittäiseen käyttämiseen ei ole. Hobsonin mukaan hyvä on pyrkiä päivittäin kolmeen annokseen kalsiumpitoisia ruokia. Maitolasillinen voi olla yksi ja jogurtti ja juusto voivat olla kaksi muuta annosta.