Tämä Iranin ohjus yltäisi Suomeen asti

Iranin pitkän kantaman Soumar-risteilyohjus yltäisi korkeimpien arvioiden perusteella myös Suomeen. Osalla maan asejärjestelmistä voi iskeä Lähi-idän ohella syvälle Eurooppaan asti, vaikka kaluston todellisesta suorituskyvystä ei ole riippumatonta varmistusta.

Soumar on maasta laukaistava risteilyohjus, jonka kantamaksi arvioidaan avoimissa lähteissä noin 2 000–3 000 kilometriä. CSIS-ajatuspajan Missile Threat Project arvioi ylimmän kantama-arvion olevan 3 000 kilometriä. Asiantuntijat huomauttavat, että näin suuri kantama on kiistanalainen, ja realistisempi arvio voi jäädä tätä lyhyemmäksi.

Soumar esiteltiin Iranin valtionmediassa ensi kertaa vuonna 2015, ja se on ilmeisesti kehitetty aiemman Meshkat-ohjuksen pohjalta.

Hankkeen taustalla uskotaan olevan Neuvostoliitossa 1970-luvulla kehitetty ilmasta laukaistava Kh-55-risteilyohjus, joita Venäjän väitetään myyneen vuonna 2001 pimeiden markkinoiden kautta Iranille ainakin 12 kappaletta.

Teheranin ja Helsingin välinen etäisyys on runsaat 3 300 kilometriä, joten Iranin keskiosista laukaistuna Soumar ei yltäisi pääkaupunkiseudulle edes silloin, jos käytössä olisi täysi 3 000 kilometrin kantama. Sen sijaan Iranin luoteisosista mitattuna kantama ulottuisi jo selvästi lähemmäs Pohjois-Eurooppaa.

Soumar on herättänyt asiantuntijoiden parissa huomiota siksi, ettei kyse ole ballistisesta vaan risteilyohjuksesta. Ne lentävät matalalla ja voivat käyttää reittipisteitä, mikä tekee niiden havaitsemisesta ja torjunnasta usein haastavampaa verrattuna korkealla kaartaviin ballistisiin ohjuksiin.

Iran ohjasi 2000-luvulla huomattavia voimavaroja ohjus- ja droonihankkeisiin, joihin maan asevoimien pelotevaiktuus pitkälti nojasi. Teheranin alueellisia suurvaltahaaveita tuettiin lisäksi rahoittamalla terroristijärjestöjä ja aseryhmiä eri puolilla Lähi-itää.

Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskujen jälkeen Iranin ohjuskapasiteetin arvioidaan olevan ratkaisevasti heikentynyt. Ballististen ohjusten laukaisumäärät ovat laskeneet muutamassa päivässä noin 90 prosenttia.

Saudi-Arabia, Qatar ja Bahrain ilmoittivat torjuneensa viime yön aikana Iranin laukaisemia ballistisia ohjuksia. Yhdysvaltain mukaan Epic Fury -operaation intensiivisin vaihe on vasta edessä.