Tämä ilmiö jumittaa asuntokauppaa – ja voi saada hinnat kovaan nousuun halutuimmilla alueilla

Hyvä kauppatahti on jatkunut marraskuussa pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoilla, mutta Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen on huolissaan jo nyt merkittävän kohtaanto-ongelman pahenemisesta.

Kasvava tarjontapula tämän hetken haetuimmista asuntotyypeistä ja tarjonnan lisääntyminen vähemmän haetuissa asuntotyypeissä jarruttaa asuntokauppaa ja voi johtaa voimakkaaseen hintojen nousuun halutuimmilla asuinalueilla jo ensi vuoden aikana.

– Vaikka marraskuusta on vastoin odotuksiani tulossa kauppamäärällisesti viime vuoden marraskuuta parempi kuukausi ja kauppamäärät ovat viime vuoteen verrattuna ylittyneet nyt joka kuukausi heinäkuusta lähtien, olen huolissani hyvän kehityksen jatkumisesta, sanoo Rantanen tiedotteessa.

– Valitettavasti kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa pääkaupunkiseudulla. Etuovi.comin Markkinapulssi- tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla haetaan tällä hetkellä useimmin omakotitaloja. Toiseksi haetuimpia kohteita ovat rivitalo-, pari- ja erillistaloasunnot.

Kerrostaloasuntoja haetaan nyt vähemmän. Niitä on kuitenkin ylivoimaisesti eniten myynnissä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

– Etuovi.comissa on pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä myynnissä yhteensä reilut 14 200 asuntoa. Niistä kerrostaloasuntoja on yli 11 000. Prosentuaalisesti kerrostaloasuntojen osuus on 77,8 prosenttia, kun eniten haettuja asuntoja eli omakotitaloja on myynnissä alle 700 eli vain 4,8 prosenttia kaikista myytävistä asunnoista. Rivitalo-, paritalo- ja erillistaloasuntojen osuus on 17,4 prosenttia. Määrällisesti niitä on myynnissä reilut 2 400, kertoo Rantanen.

Hänen mukaansa asuntokaupan lähtiessä kunnolla liikkeelle ensi vuoden puolella omakotitalojen sekä rivitalo-, paritalo- ja erillistaloasuntojen nykyiset tarjontamäärät eivät tule riittämään alkuunkaan.

Rantanen uskoo, että kohtaanto-ongelma tulee todennäköisesti vain pahenemaan, sillä Markkinapulssin mukaan selvältä enemmistöltä asunnonvaihtoa suunnittelevilta on tulossa myyntiin kerrostaloasunto.

– Kun tarjonta kasvaa asuntotyypissä, joka ei vastaa kysyntään, tilanne muuttuu haastavaksi. Tarjontapula johtaa väistämättä voimakkaaseen hintojen nousuun erityisesti halutuimmilla asuinalueilla.

Esimerkiksi Helsingissä kaikista myynnissä olevista asunnoista vain 2,3 prosenttia on omakotitaloja, kun kerrostaloasuntoja on 86,4 prosenttia ja rivitalo-, paritalo- ja erillistaloasuntoja 11,3 prosenttia.

Espoossa tämänhetkisestä tarjonnasta on omakotitaloja 7,2 prosenttia, rivitalo-, paritalo- ja erillistaloasuntoja 25,4 prosenttia ja kerrostaloasuntoja 67,4 prosenttia. Vantaalla kaikista myyntikohteista on kerrostaloasuntoja 69,7 prosenttia, rivitalo-, paritaloja erillistaloasuntoja 22,4 prosenttia ja omakotitaloja 7,8 prosenttia.

Rantasen mukaan tarjonnan ja kysynnän epäsuhta on syy siihen, miksi kauppoja tehdään edelleen selvästi vähemmän kuin vuosina 2021–2022, vaikka korot ja asuntojen hinnat ovat selvästi laskeneet.

Kohtaanto-ongelmaa pahentaa myös yhä täysin jäissä oleva uudisasuntotuotanto.