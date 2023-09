Tämä ilmatorjuntatykki osuu drooniin yhdellä laukauksella

Kuluvan vuoden huhtikuun alussa Ukrainan kerrottiin tilanneen australialaiselta Electro Optics Systemsiltä 100 asejärjestelmää 80 miljoonalla dollarilla, mutta järjestelmä itsessään jäi arvailun varaan. Vain kolme viikkoa myöhemmin EOS tiedotti saaneensa Ukrainalta toisen, 41 miljoonan dollarin tilauksen, joka sisälsi 50 järjestelmää, mutta ei edelleenkään kertonut mistä oli kysymys. Yhtiön varapääjohtaja Matt Jonesin mukaan Yhdysvallat kustantaa molemmat tilaukset.

Elokuun 31. päivänä EOS järjesti demonstraation uudesta järjestelmästä nimeltä Slinger paljastaen sen menevän Ukrainalle. Yhtiön mukaan 110 järjestelmää asennetaan yhdysvaltalaisten, panssaroitujen M113-miehistönkuljetusvaunujen päälle ja 50 australialaisiin, panssaroituihin Bushmaster-ajoneuvoihin torjumaan venäläisten vaanivia aseita ja tiedusteludrooneja. Toimitettavien järjestelmien kokonaismäärä on hieman aiemmin ilmoitettua enemmän.

Sensorit, tykin ja ammukset sisältävä moduuli painaa vain 355 kilogrammaa, mikä mahdollistaa sen asentamisen myös miina- ja tienvarsipommisuojattuihin MRAP-ajoneuvoihin. Suhteellisesta keveydestä huolimatta järjestelmä sisältää paljon. Optisen sensorilaitteiston ja tuulianturin lisäksi siinä on amerikkalaisen Echodynen pienikokoinen EchoGuard-4D-tutka, jonka erotuskyky ulottuu kuuteen kilometriin sektorissa, jonka leveys on 120 astetta ja korkeus 80 astetta. DJI Phantom 4 -nelikopteri, jonka leveys ilman potkureita on 35 cm, erottuu yli kilometrin päästä ja puolitoistametrinen Matrice 600 vähintään 1,4 kilometrin päästä.

Tutkan ansiosta järjestelmä toimii kaikissa sääolosuhteissa ja pimeässä, mutta optinen järjestelmä riittää usein yksinkin maalien osoittamiseen 30 mm:n M230LF-automaattitykille, joka on Bushmasterin valmistama tehokkaampi versio Apache-taisteluhelikopterista tutusta tykistä. Tykin tulinopeus on 200 laukausta minuutissa, mutta järjestelmän tarkkuudesta kertoo se, että parhaimmillaan drooni voidaan pudottaa yhdellä räjähtävän ammuksen laukauksella.

Ukraina on saamassa toisen, samantyyppisen järjestelmän Kongsbergilta. Myös Yhdysvaltain rahoituksella hankittavien CORTEX Typhon -järjestelmien toimituksesta tiedotettiin samana päivänä kuin Slinger esiteltiin. Kaupan hinta on 71 miljoonaa dollaria, mutta järjestelmien lukumäärää ei ole kerrottu. Niitä asennetaan ainakin Abrams-taistelupanssarivaunuihin.