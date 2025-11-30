”Tämä ei ollut Ukrainalle huono viikko”

Kulunut viikko ei ollut huono Ukrainalle, vaikka Valkoisen talon ajama rauhanprosessi herättääkin huolta. Näin arvioi strategian ja sotahistorian asiantuntija, professori Phillips O’Brien Substack-uutiskirjeessään sunnuntaina. Vaikka Yhdysvaltojen Venäjälle myötämieliset linjaukset ovatkin saattaneet järkyttää eurooppalaisia, on Eurooppa professorin mukaan tällä viikolla herännyt todellisuuteen.

Euroooppalaiset ymmärtävät nyt vastuunsa Ukrainasta ja omasta turvallisuudestaan, sillä Yhdysvaltojen varaan ei maanosan turvallisuutta voi enää rakentaa, O’Brien pohtii. Hän kehottaa Eurooppaa kehittämään strategista autonomiaa ja panostamaan puolustukseensa.

– Sitä, ettei näin toimittu aikaisemmin, voi arvostella myöhemmin. Totuus näyttää nyt valjenneen, ja jo se tekee tästä hyvän viikon Ukrainalle ja muulle Euroopalle. Eikä se ole ainoa asia. Tämä oli myös hyvä viikko demokratialle ja Ukrainalle, sillä viikon tapahtumat osoittivat todella Ukrainan hallituksen toimivan lain mukaisesti (toisin kuin eräät, pakko sanoa), hän kirjoittaa.

Viimeksi mainitulla hän viittaa Ukrainan presidentin kanslipäällikön Andri Jermakin eroon. Presidentti Volodymyr Zelenskyin läheisimpiin neuvoantajiin kuulunut Jermak ilmoitti erostaan perjantaina, vain tunteja sen jälkeen kun Ukrainan korruptionvastainen virasto NABU ja korruptionvastainen syyttäjänvirasto SAP tekivät kotietsinnän tämän asuntoon. Professorin mukaan tapaus on muistutus sekä viranomaisten korruptionvastaisesta työstä että siitä, että ukrainalaisten päättäjien on taivuttava kansan tahtoon. Ukrainalainen politiikkaa kaipaa lisää avoimuutta, hän kirjoittaa.

Ennen kaikkea viime päivät ovat kuitenkin vahvistaneet eurooppalaisten pyrkimyksiä ottaa suurempaa vastuuta omasta turvallisuudestaan ja Ukrainan tukemisesta. Eurooppa ajautui sivuraiteelle Ukrainan rauhanprosessissa, ja O’Brien arvostelee kovin sanoin Donald Trumpin hallinnon toimia Venäjää myötäileviksi.

– Totuus on nyt julki. Ajatus siitä, että Trump koskaan tekisi mitään Ukrainan puolesta on hävinnyt. Hän toivoo Venäjälle hyvää ja haluaa tehdä bisnestä (Vladimir) Putinin kanssa. Se, ettei ei tästä ole (toivoakseni) enää epäselvyyttä, tekee tästä hyvän viikon Ukrainalle. Ei enää illuusioita, professori kirjoittaa.