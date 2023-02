”Tämä ei ole vitsi” – Näin venäläiset osoittavat tukeaan sodalle

Sadat ihmiset kokoontuivat Venäjän Kaukoidässä sijaitsevassa Blagoveštšenskin kaupungissa osoittamaan tukeaan Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa.

Asiasta kertoo Venäjän mediaa BBC:lle seuraava toimittaja Francis Scarr. Hän kuvailee tapahtumaa sangen kummalliseksi. Paikalle saapuneet venäläiset nimittäin osoittivat tukensa sodalle ”kaatamalla kylmää vettä päälleen”.

– Ja ei, en vitsaile, Scarr toteaa Twitterissä.

Hän on jakanut tilillään videon ja kuvamateriaalia (jutun alla) tapahtumasta.

Video näyttää, kuinka esiintymislavan eteen on asetettu valmiiksi vesiämpäreitä osallistujia varten.

Lavalla seisova juontaja selostaa kylmässä pakkasilmassa, ja samaan aikaan osallistujat marssivat ämpäreiden luokse uima-asuissaan. Tämän jälkeen ihmiset tyhjentävät ämpärit niskaansa.

Ukrainan rintamalla tapahtuu tällä hetkellä paljon. Puolustaja uskoo Venäjän yrittävän läpimurtoja laajemmalla rintamalla, vaikka Venäjän kiihtyvän hyökkäyksen uskotaan keskittyvän Itä-Ukrainan Donbasin alueelle. Eri arvioiden mukaan Venäjän odotettu ”suurhyökkäys” saattaa kuitenkin jäädä ennusteita pienemmäksi. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Katseet ovat Donbasin lisäksi kääntyneet esimerkiksi Koillis-Ukrainassa sijaitsevaan Sumyn alueeseen, joka sijaitsee maiden rajalla. Ukrainalaisluutnantti Andrei Hulakovin mukaan rajan toiselle puolelle on koottu 10 000 sotilasta.

– Kyse on suurimmasta joukkojen keskittymästä, jonka olemme koskaan siellä nähneet. He ovat myös rakentaneet kenttäsairaalan, hän jatkaa.

Hulakovin mielestä Sumyn lähelle kootut venäläisjoukot ovat selvä merkki siitä, että laajempi hyökkäys on täysin mahdollinen.

– Tämä on päivänselvä merkki siitä, että he aikovat toimia.

