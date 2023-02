Synkkä viesti Ukrainasta: Rajalle tuli valtava määrä sotilaita

Vaikka Venäjän kiihtyvä hyökkäys Ukrainassa keskittyneekin Itä-Ukrainan Donbasin alueelle, uskoo puolustaja, että läpimurtoja yritetään tätä laajemmalla rintamalla.

Katseet ovat kääntyneet esimerkiksi Sumyn kaupunkiin Koillis-Ukrainassa. Se oli yksi Venäjän hyökkäyssuunnista kohti Kiovaa viime vuoden alussa. Alue sijaitsee maiden rajalla.

Paikalla vierailleen brittilehti Timesin mukaan Venäjän linjat näkyvät Ukrainan juoksuhaudoista. Merkkejä kuvataan pahaenteisiksi. Vastapuolella on tapahtunut viime aikoina paljon.

– Rajan toiselle puolelle on koottu 10 000 sotilasta, ukrainalaisluutnantti Andrei Hulakov toteaa.

– Kyse on suurimmasta joukkojen keskittymästä, jonka olemme koskaan siellä nähneet. He ovat myös rakentaneet kenttäsairaalan, hän jatkaa.

Venäjän odotetun ”suurhyökkäyksen” on arvioitu jäävän monia ennusteita pienemmäksi ja keskittyvän lähinnä Donbasiin. Esimerkiksi eturivin asiantuntija, amerikkalaisen CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman totesi hiljattain, että hyökkäys on jo käytännössä alkanut. Venäjä on viime aikoina lisännyt valtavasti painetta eri puolilla Itä-Ukrainaa. Kovia taisteluja on käyty muun muassa Bahmutissa ja Vuhledarissa. Jälkimmäisellä suunnalla Venäjä on kokenut rajuja tappioita.

Sumyn lähelle koottuja venäläisjoukkoja on pidetty eräänä varmimmista merkeistä siitä, ettei laajempi venäläishyökkäys ole pelkkää bluffia.

– Tämä on päivänselvä merkki siitä, että he aikovat toimia, Andrei Hulakov sanoo.

Joukkojen kokoamisen ja sairaalan perustamisen lisäksi venäläiset ovat valmistelleet teitä raskaalle kalustolle levittämällä pehmenneille pinnoille soraa.

Arviolta ainakin noin puolet Sumyn lähelle tuoduista joukoista ovat ukrainalaisten mukaan liikekannallepanossa sotaan määrättyjä reserviläisiä.

– Eivät he kovin vaikuttavia ole, Hulakov toteaa.

Kovat kalustotappiot näkyvät joukkojen kokoonpanossa. Miehiä on enemmän kuin koskaan, mutta ajoneuvoja näkyy aiempaa vähemmän.

Rintamalla olevien ukrainalaisten mukaan tulevaa hyökkäystä on valmisteltu jo erikoisjoukkojen operaatioilla. Venäläisten tiedustelujoukkojen kanssa käydään lähes päivittäisiä tulitaisteluja. Tykistötuli rajan yli on niin ikään kiihtynyt.

Venäjän odotetaan myös lähettävän ilmavoimat sotaan toden teolla kevään aikana. Länsimaisten tiedusteluraporttien mukaan rajan lähelle on tuotu hiljattain runsaasti sotilaskoneita ja helikoptereita. Venäläinen puolustuslähde vahvisti itsenäiselle venäläismedia iStoriesille, että ilmavoimien kalusto otetaan nyt käyttöön tappioista piittaamatta.

Venäjän ilmavoimat on osallistunut tähän mennessä Ukrainan sotaan varsin maltillisesti. Vaikka maahan onkin ammuttu paljon pitkän kantaman ohjuksia, ei Ukrainan taivaalla ole nähty niin paljoa venäläiskoneita kuin alun perin odotettiin.

Pääsyynä on pidetty Venäjän kyvyttömyyttä tuhota Ukrainan ilmapuolustusta sodan alussa. Tämä on tehnyt Ukrainassa operoimisesta varsin vaarallista venäläiskoneille. Ukraina on saanut lisäksi runsaasti lisää länsimaisia ilmatorjunta-aseita. Venäjällä on myös tiettävästi pulaa piloteista ja Venäjän sotateollisuuden kyky korvata menetettyä kalustoa on kehno etenkin pakotteiden takia.

