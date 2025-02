Akkulaturi voi aiheuttaa sähköiskun

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa vaarallisesta akkulaturista. Tuotteessa ilmenneiden puutteiden vuoksi laturia ei saa käyttää.

Puutteiden vuoksi laitteen käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

Kyseessä oleva akkulaturi on Gyshflash 6.12, jonka käyttämän kaapelin verkkojohdon tyyppi on HO5VV-F. Tukesin mukaan kaapelin vaippa on kiellettyä polyvinyylikloridia (PVC).

– Tämän tyyppiset johdot ovat kielletty laitteissa joilla ladataan autonakkuja ulkona tai tiloissa joissa lämpötila voi vastaa ulkolämpötilaa. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan standardin EN 60335 vaatimuksia, Tukes kirjoittaa sivuillaan.

Tuotteen ostajia kehotetaan olemaan yhteydessä vastuuyritykseen (tässä tapauksessa Kramp Oy) tai jälleenmyyntipaikkaan, josta tuote on ostettu.

Tukes varoittaa myös KD11402 / DT850L -mallisesta mittausvälineestä. Siinä havaittujen puutteiden vuoksi laite voi aiheuttaa käyttäjälleen sähköiskun.