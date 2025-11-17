Talviset olot jatkuvat jopa tavanomaista kylmempinä

Kun sää viileni, se kiri leudon lokakuun kiinni kerralla. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut 16. marraskuuta uuden kuukausiennusteen, jonka mukaan marraskuun loppua kohti mennään tavanomaista viileämmässä säässä.

Forecan mukaan sää on nyt muuttunut talvisempaan suuntaan, ja ensimmäisiä lumisateita on nähty jo monin paikoin etelässä asti. Lapissa lumipeite on ehtinyt viikon aikana tukevoitua selvästi. Myös pakkaset ovat yleistyneet etelässä asti.

Viikon edetessä talvinen pakkassää jatkuu lähes koko maassa. Lähinnä rannikoilla lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin. Suuressa osassa maata viikko näyttäytyy melko poutaisena, mutta keskiviikon ja torstain aikana pienialainen matalapaine voi tuoda lounaasta lumisateita paikoin maan etelä- ja keskiosaan. Enimmäkseen ennustetut kertymät ovat pieniä, mutta paikoin jopa 5–10 cm lumikertymät ovat mahdollisia. Viikon kuluessa etenkin rannikoiden läheisyydessä voi esiintyä kuuroittaisia vesi- tai lumisateita.

Kuukausiennusteen perusteella viikko on koko maassa tavanomaista kylmempi. Suuressa osassa maata viikon keskilämpötila on 2–5, Lapissa jopa 5–10 astetta tavallista alhaisempi. Viikon sademäärästä ennustetaan lähes koko maahan hieman tavanomaista pienempää.

Myös seuraavalla viikolla sää näyttää jatkuvan melko todennäköisesti tavanomaista viileämpänä, mutta viimeisimpien ennusteiden välillä matalapaineiden reitti on jonkin verran vaihdellut. Suomen pohjoispuolelle näyttää vahvistuvan korkeapaineen alue, kun taas etelästä voisi ulottua osaan maata matalapaineita sateineen.

Joulukuun ensimmäisellä viikolla ennuste alkaa muuttua astetta epämääräisemmäksi. Suomen osalta ei lämpötilan eikä sademäärän ennusteissa ole merkitseviä poikkeamia tavanomaisesta. Ilmanpaine-ennusteen perusteella Länsi-Euroopan ylle näyttää muodostuvan korkeapaineen alue, joka tarkoittaa Suomen kohdalla pohjoisenpuoleisia tuulia ja kylmemmän sään jatkumista