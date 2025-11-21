Talvi yllätti autoilijat, kolarit näkyvät jo vakuutusyhtiön tilastoissa

Alkanut talvi näkyy myös vakuutusyhtiön korvauspalveluissa. Esimerkiksi kelien liukkaus näkyy korvaushakemuksissa välittömästi.

– Ensimmäiset liukkauden aiheuttamat peräänajot näkyvät meillä jo korvaushakemuksina, ja siitä voidaan päätellä, että kuljettajat vasta totuttelevat talvisiin olosuhteisiin, vakuutusyhtiö Pop-vakuutuksen palvelujohtaja Tommi Lehmusvirta kertoo tiedotteessa.

Vakuutusyhtiöstä muistutetaan turvavälien tärkeydestä, joissa suomalaisilla olisi empiirisen tutkimuksen perusteella petrattavaa.

– Riittävä turvaväli rauhoittaa liikennettä ja estää ketjukolarit. Kun tie jäätyy ja jarrutusmatka venyy, liian lyhyt väli edessä ajavaan autoon muuttuu vahingoksi silmänräpäyksessä. Tasainen ajo vähentää äkkijarrutuksia ja ehkäisee turhia ohituksia, Lehmusvirta muistuttaa.

Liikenneturvan mukaan hyvänä sääntönä voidaan pitää sitä, että kun nopeus kaksinkertaistuu, jarrutusmatka nelinkertaistuu. Nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkan puoleen.

Toinen yleinen talvinen riesa ovat akkuongelmat. Akun hyytyminen iskee usein erityisesti silloin, kun pakkanen kiristyy nopeasti. Vanha tai heikossa kunnossa oleva akku menettää tehonsa kylmässä.

Kuljettaja voi varautua matkan yllättävään keskeytymiseen pitämällä autossa pienen lumilapion, taskulampun, lämpimän huovan, heijastinliivin ja varavirtalähteen puhelimelle. Oheiset varusteet auttavat, jos hinausautoa joutuu odottamaan pidempään tai kauempana asutuksesta.

– Hinausautoa on turvallisinta odottaa auton sisällä rauhallisesti istumalla. Eli ei lähdetä sinne tienpientareelle aiheuttamaan lisää vaaratilanteita, Lehmusvirta muistuttaa.