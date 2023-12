Tältä Venäjän talous näyttää vuonna 2024 – Entinen keskuspankkiiri vertaa 1920-lukuun

Entinen Venäjän keskuspankin neuvonantaja, poliittisen talouden tutkija Alexandra Prokopenko arvioi viestipalvelu X:ssä Venäjän talouden tilaa vuonna 2024.

Venäjän talouden tasapaino on Prokopenkon mukaan herkkä, mutta kestävä talouden ylikuumenemisesta, korkeista ohjauskoroista sekä kiihtyvästä inflaatiosta huolimatta. Edessä on kuitenkin riskejä.

Prokopenkon mukaan tilanne muistuttaa 1920-lukua, jolloin kuluttajamarkkinaa dominoivat yksityiset yritykset, mutta lähes kaikkea muuta, kuten ulkomaankauppaa, kontrolloi Kreml tarkoituksenaan vauhdittaa puolustusmenoja sekä varmistaa sosiaalinen tasapaino.

Prokopenkon mukaan kaikki riippuu sotilaallisesta tilanteesta.

– 2024 voi olla hyvä Venäjän joukoille ei vähiten siksi, että Kreml tuntee kasvavaa varmuutta taisteluiden sujumisesta, hän kirjoittaa.

Uhkana on kuitenkin pula miesvoimasta, jonka Venäjä kohtaa Prokopenkon mukaan niin taloudessa kuin etulinjassa. Lisäksi reaaliansioiden kasvu vähentää potentiaalisten sopimussotilaiden kannustimia riskeerata elämänsä, mikä nostaa armeijan palkkoja ja menoja entisestään.

Venäjän talous pyörii maksimikapasiteetilla ja on sotamenojen vuoksi ylikuumentunut. Tarjontaa ei voida enää kasvattaa, joten kasvava kysyntä johtaa korkeampiin hintoihin pakottaen Venäjän keskuspankin asettamaan korkean ohjauskoron pidemmäksi ajaksi.

Prokopenkon mukaan korkea ohjauskorko on Venäjälle imagotappio, sillä terveet taloudet eivät tarvitse kaksinumeroisia ohjauskorkoja.

Prokopenko arvioi Venäjän ottavan riskin luottaessaan nykyisen tasapainon pysymiseen.

– Venäjän budjetti perustuu rohkeaan oletukseen tämänhetkisen tasapainon jatkumisesta. Länsi kiristää pakotteita ja rajoitukset treidaajia, vakuuttajia sekä kuljetusyrityksiä vastaan, voivat aiheuttaa kustannuksia ja pienentää Venäjän öljytuottoja, hän kirjoittaa.

Prokopenkon mukaan työn tuottavuus jatkaa laskuaan ensi vuonna, puolustussektorin ulkopuolella toimivien yritysten voitot pienentyvät ja finanssipolitiikka on epätasapainossa.

– Paradoksaalisesti kaikista edessä olevista vaikeuksista huolimatta taloudelle ei ole valtavia uhkia vuonna 2024.

🧵1/Summing up the '23 for 🇷🇺 economy: not great, not terrible. Looking at '24: the economy equilibrium is fragile but sustainable despite overheating, high interest rates&acccelerating inflation. Major risks will come not from the economy. More on this 👇https://t.co/N9wF8SbyC1

— Alexandra Prokopenko (@amenka) December 22, 2023