Tältä näyttävät talouden ennusteet – Nyt on merkkejä paremmasta

Finanssiala ry:n (FA) johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattilan mukaan kuluvana vuonna Suomen talous ei ole näytä saavan ilmaa siipiensä alle.

– Alkuvuoden kehitys jäi ennakoitua heikommaksi, eikä kasvu näytä loppuvuonnakaan erityisemmin piristyvän, Mattila toteaa Finanssialan tiedotteessa.

Tuoreimpien talousennusteiden mukaan Suomen talouskasvu on jatkunut tahmeana. Arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvat nyt 0,3 ja 1,0 prosentin välillä. Taustalla vaikuttaa monet tekijät.

– Vaikka inflaatiopiikki on taakse jäänyttä elämää ja korotkin alentuneet, kotitalouksien reaalitulot eivät ole vielä täysin toipuneet saamastaan iskusta. Viennistäkään ei saada merkittävää vetoapua, vaikka pahimmat pelot kansainvälisestä kauppasodasta ovat toistaiseksi väistyneet.

Ensi vuonna kasvu voisi kuitenkin kivuta jopa 2 prosenttiin. Ennusteet vaihtelevat 0,9-2,0 välillä.

– Kuten aiemminkin, uusissa ennusteissa paremmat ajat siintävät kulman takana. Ensi ja sitä seuraavalle vuodelle ennakoidaan jonkin verran nopeampaa kasvua. Erityisesti investoinneissa nähdään kasvupotentiaalia, kun vihreä siirtymä etenee, Mattila sanoo.

Myös yksityinen kulutus voi yllättää myönteisesti, jos kotitalouksien varovaisuus väistyy ja kertyneitä säästöjä aletaan kuluttaa, Mattila katsoo.

– Mutta kuten aiemminkin, toteutuva kehitys voi jäädä odotettua heikommaksi ja käänne parempaan siirtyä jälleen uuden kulman taakse.