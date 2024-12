Tältä näyttää uusin joulun sääennuste

Jouluaattona on suuressa osassa maata poutaa. Ilmatieteen laitoksen tuoreimman sääennusteen mukaan ajokeli huononee aattona kaakossa lumisateen vuoksi.

Lämpötila on etelässä -1…+4 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila on -2…-12 astetta. Lapissa pakkasta on vähimmillään noin 7 astetta, selkeillä alueilla enimmillään 30 astetta.

Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

Sää lauhtuu voimakkaasti joulupäivänä. Pohjoiseen saapuu joulupäivänä sadealue, joka muuttaa ajokelin huonoksi etenkin Lapissa.