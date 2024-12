Tältä näyttää joulun sää

Joulua vietetään suuressa osassa maata leudossa ja pilvisessä säässä. Etelä-Suomessa sekä Satakunnan ja Uudenmaan rannikolla joulu on todennäköisesti lumeton tai hyvin vähäluminen.

– Jouluna lännen ja lounaan välinen ilmavirtaus voimistuu koko maassa, mikä tarkoittaa lauhaa, tuulista ja enimmäkseen pilvistä säätä, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteenlaitoksen blogissa.

Jouluaattona koko maassa tulee ajoittaista lumi- tai tihkusadetta. Itäisessä ja keskisessä Suomessa lunta voi tulla jopa seitsemän senttiä ja ajokeli on paikoitellen huono. Lämpötila on aattona nollassa maan etelä- ja keskiosissa, pohjoisessa pakkasta on -5 ja -10 asteen välillä.

Joulupäivänä lähes koko maassa lämpötila on nollan yläpuolella.

– Tämän hetken ennusteen mukaan ainoastaan osassa Pohjois-Lappia lämpötila pysyy joulupäivänä vielä pakkasella, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Joulupäivänä Lapin yli kulkeutuu lumisateita, mutta sateet saattavat muuttua myös vedeksi lauhan sään vuoksi.

Tapaninpäivänä on myös lämmin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Lämpötilat voivat nousta näillä alueilla jopa 5-6 plussa-asteeseen. Lapissa lämpötila laskee alle nollan, mutta kovia pakkasia ei koeta.

– Lämpötila putoaa Lapissa pakkasen puolelle, mutta pakkasta on kuitenkin vain asteesta muutamaan asteeseen. Joulun jälkeisenä perjantaina sää näyttää jatkuvan vielä samoissa merkeissä, arvioi Rinne.

Vuoden viimeisellä viikolla lauha sää voi kääntyä kylmemmäksi.