Talsa: Suomen asuntolainoissa nyt uniikki erityispiirre

Asuntolainojen koroissa on ollut vauhdikasta nousua, mutta marginaalikoroissa tilanne ei ole samanlainen. Marginaalit ovat olleet matalia ja laskussa jo vuosia. Ne ovat jopa puolittuneet kahdeksan viime vuoden aikana. Asiasta uutisoi Taloussanomat.

Asuntolainojen marginaalikorolla tarkoitetaan prosenttiosuutta, jonka pankki saa voittoa antamastaan lainasta. 2010-luvun alussa asuntolainojen marginaalit olivat 1,5 prosentista ylöspäin ja niitä seurattiin tarkasti.

Nordean Kiinnitysluottopankin toimitusjohtajan Jussi Pajalan mukaan kyseessä on erikoisuus.

– Marginaalit ovat olleet erittäin tiukat ja tiukentuneet lisää. Tämä on suomalainen erityispiirre. Ei taida Euroopasta tai maailmaltakaan löytyä paikkaa, jossa on samanlainen tilanne, hän sanoo.

Asuntokauppa on ollut hiljaista alkuvuonna. Kaupan hiljaiseloon voi katsoa syyksi elinkustannusten ja korkojen nousun. Pankeilla on kova kilpailu asuntolainoista ja sillä on vaikutusta myös marginaaleihin.

– Peruslogiikka marginaalin määräytymisestä ei ole muuttunut, mutta kun kauppaa ei käydä paljoa, niillä jotka lainaa hakevat, on enemmän aikaa selvitellä ja kilpailuttaa lainatarjouksia, kun myyntikohteet eivät häviä heti käsistä, kertoo OP:n asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi

Yksittäisissä tapauksissa marginaali saattaa lähennellä jopa nollaa.

– Toisilla asiakkailla on enemmän neuvotteluvoimaa ja -halua kuin toisilla. Sitä kaikissa pankeissa punnitaan, että kuinka paljon asiakkuuksista halutaan pitää kiinni, Nurmi kertoo.

Suomessa marginaalit eivät eroa merkittävästi pankkien välillä. Finanssi- ja asuntolainamarkkina on Suomessa matalariskinen verrattuna moniin muihin maihin.

Omaan marginaalikorkoon voi vaikuttaa myös ottamalla pidemmälle sidotun tai kiinteän koron. Lyhyet korot ovat pankeille kustannuksiltaan kalliimpia ja se näkyy myös marginaalissa.

Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala muistuttaa, että lainan hintaa tärkeämpää on tarkastella asuntolainaa kokonaisuutena. Sen tulee olla sellainen, joka sopii omaan taloustilanteeseen ja tarjoaa tarvittaessa myös joustoa.