Talsa: Petrillä on suuret tulot ja samalla hän saa työttömyyskorvausta

Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saava Petri laskee Taloussanomissa, että hänen ei kannata mennä töihin, mikäli palkkaa tarjotaan alle 100000 euroa vuodessa.

Petrillä, 46, on nollatuntisopimus majoitusalalta ja lisäksi hänellä on runsaasti pääomatuloja sijoitusasunnoistaan. Tämä järjestely on mahdollistanut sen, että Petri ei ole lähes kymmeneen vuoteen ollut palkkatöissä.

Satunnaiset keikkatyöt takaavat ansiosidonnaisen työttömyysturvan jatkumisen. Sen sijaan pääomatulot eivät vaikuta päivärahan maksuun.

– Ajattelin silloin ja edelleen nyt, että ei tämä näin voi mennä. Systeemi on älytön. Pienillä järjestelyillä voit tehdä tällaisia asioita, toteaa Petri, joka havahtui järjestelmään jouduttuaan lomautetuksi.

Hän väittää, että käytäntö on tuttu ravintola- ja matkailualalla, jossa kollegoiden kanssa suorastaan sovitaan, kuka ottaa vuoroja milloinkin, jotta 18 tunnin työssäoloehto tukien saamiseksi täyttyy.

Petri ei aio lopettaa korvauksien nostamista, koska tukikikkailu on hänen mukaansa sen mahdollistavan järjestelmän ongelma.

– Pystyn nyt tekemään asioita, joista monet eivät osaa edes haaveilla.

Tällaisia asioita Petrin elämässä ovat esimerkiksi kesämökin rakentaminen ja lomamatkat.

Te-toimistosta kerrotaan Talsalle yleisellä tasolla, että jos asuntoja vuokraa pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla, toimintaa ei yleensä pidetä työttömyysturvalain tarkoittamana yritystoimintana.