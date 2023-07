TalSa: Näitä asuntoja ostajat välttävät

Kiinteistönvälitysalan ammattilaiset kertovat Taloussanomille, että ostajat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota sekä nykyisiin että tuleviin kustannuksiin.

– Vaikka sijainti olisi hyvä, myyntiä hidastaa, jos taloyhtiö ei ole siinä kuosissa kuin sen olettaisi olevan, sanoo Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius Taloussanomille.

Asunto-osakeyhtiön tase, tuloslaskelma, tehdyt remontit ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma kiinnostavat paljon.

Myös energiatehokkuuden merkitys korostuu tänä päivänä. Öljy-, kaasu- ja sähkölämmitteisten talojen myynti voi olla vaikeaa ja kestää pitkään. Myyjä voi joutua tinkimään hinnasta.

– Takavuosina ei välttämättä välitetty erityisen paljon siitä, onko talossa suora sähkölämmitys vai maalämpö, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä toteaa.

Vaikka asuntokauppa takkuaa myös kasvukeskuksissa, kaikkein vaikein tilanne on syrjäseuduilla ja muuttotappioalueilla, joilta palvelut ovat poistuneet. Pankit eivät välttämättä myönnä asunto- tai remonttilainaa kohteeseen, jolla ei juuri ole vakuusarvoa.

Asunnon sijainti on edelleen tärkein kriteeri.

– Asunnosta on vaikea päästä eroon, jos alue ei ole maineeltaan hyvä, jos taloyhtiöllä on paljon korjausvelkaa ja asuntokin on pakko remontoida, Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen sanoo Taloussanomille.

Huoneistokeskuksen julkistamien Kiinteistönvälitysalan keskusliiton tietojen perusteella tammi-kesäkuussa myytiin noin 70 prosenttia vähemmän uusia asuntoja ja yli 30 prosenttia vähemmän vanhoja asuntoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Myyntiajat ovat pidentyneet ja hinnat painuneet. Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntoa kaupataan keskimäärin kolmisen kuukautta eli kuukausi vuodentakaista kauemmin.

Ostajia epäilyttää muun muassa taloyhtiön suuri velkaosuus. Kiinteistömaailman Kyhälä ei kuitenkaan näe yhtiölainaan kovin ongelmallisena, sillä taloyhtiö voi ottaa haltuunsa asunnon, jonka omistaja ei selviydy velvoitteistaan.

SP-Kodin Rantasen mukaan valveutuneisuudessa on kuitenkin edelleen reilusti parantamisen varaa.

– Jotkut osaavat tarkistaa asiat, mutta liian moni ei. Kun ostovimma iskee, moni kiinnittää huomiota vain huoneiston kuntoon, Rantanen sanoo Taloussanomille.