Talsa: Näin paljon Tallinnan hinnat ovat nousseet

Hinnat ovat nousseet Virossa viime vuosina päätähuimaavaa vauhtia, ja tämä näkyy myös suomalaismatkaajan kukkarossa. Asiasta kertoo Taloussanomat, joka on maaliskuun aikana vertaillut ruoan ja juomien hintoja Tallinnassa

Vuosina 2007-2018 Viron hintataso kaksinkertaistui, ja hinnat ovat jatkaneet nousuaan vielä viime vuosina. Tallinnan Prismassa ostoskori maksaa jo enemmän kuin Suomessa, Talsa kertoo. Kahvi on etelänaapurissa jopa hieman kalliimpaa kuin Suomessa, kevytmaidon litrahinta on halvimmillaankin samalla tasolla kuin Suomessa. Vielä vuosi sitten kilon pussia sipulia maksoi 45-50 senttiä, nyt hinta on noussut jo 1,99 euroon.

Myös Tallinnan ravintoloissa hinnat ovat viime aikoina nousseet. Vaikka ravintolat ovat yleisesti ottaen hieman edullisempia kuin Helsingissä, voi ruokailun hinta paikoin yltää jo suomalaisiin summiin.

Alkoholi on Virossa vielä halvempaa kuin Suomessa, mutta myös juomat ovat kallistuneet. Esimerkiksi Metsmaasikas-likööri maksaa nyt 6,69 euroa verrattuna vuoden takaiseen 3,99 euroon, kun taas puolen litran Sakun III-oluttölkin hinta on noussut 1,19 eurosta 1,45 euroon.

Hintojen nousun taustalla ovat paitsi maailmantalouden trendit, myös virolaisten elintason ja keskipalkan nousu. Virolaisten keskipalkka oli vuonna 2023 noussut noin 9 prosenttia verrattuna vuoteen 2021.