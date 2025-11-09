Talsa: 1980-luvun kylpyhuoneissa piilee remonttipommi

1980-luvun talojen kylpyhuoneratkaisut ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Vaikka putkistot olisivat vielä kunnossa, kylpyhuoneiden kosteusvauriot pakottavat monia taloyhtiöitä aloittamaan putkiremontit aiemmin kuin suunniteltu. Asiasta kertoo Taloussanomat.

Vakavia ongelmia havaittiin muun muassa espoolaisessa vuonna 1980 valmistuneessa Asunto Oy Puosunköydessä. Selvityksessä 75 huoneistosta yhdeksässä havaittiin vakavia kosteusvaurioita. Kylpyhuoneiden rakenteet olivat märkiä, ei vain kosteita.

– Se tuli meillekin täytenä yllätyksenä. Tämä on meidän toimistolle ensimmäinen tämän ikäinen kohde, jossa noin suuren osan kylpyhuoneista todetaan olevan teknisen käyttöikänsä päässä, sanoo isännöitsijä Kari Lukkari Reim Isännöintistä Taloussanomille.

Putkiremonttien käyttöikä on yleensä noin 50 vuotta. Kylpyhuoneiden ongelmat voivat aikaistaa remontteja jopa 10 vuodella, jos 1980-luvulla yleisesti käytetyt muovimatot ja vesieristetapetit ovat käyttöikänsä päässä. Ne kutistuvat ja irtoavat lattiakaivon ympäriltä, jolloin vesi pääsee rakenteisiin.

– Jos on keploteltu 30 vuotta eteenpäin tai pidempäänkin, niin kyllä se alkaa olla jo epäluotettava ratkaisu vedeneristeeksi, Lukkari sanoo.

Taloyhtiöissä pohditaan, onko järkevää tehdä vain kylpyhuoneremontteja vai samalla koko linjasaneeraus. Putket ja märkätilat kannattaa yleensä uusia yhtä aikaa, jotta vältytään päällekkäisiltä korjauksilta.