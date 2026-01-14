Talouteen tulossa käänne, ekonomisti listaa viisi merkkiä

Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki povaa Taloustaito-lehden blogissaan käännettä talouteen.

– Maailmanpolitiikka näyttää tällä hetkellä synkältä, mutta Suomen taloudessa näkyy tiettyjä valonpilkahduksiakin. On vaikea sanoa millä voimakkuudella positiiviset tekijät realisoituvat kuluvan vuoden talouskasvuun, mutta potentiaali positiiviseen kehitykseen on olemassa, Kotamäki kirjoittaa.

Hän listaa kirjoituksessaan viisi myönteistä signaalia taloudessa.

Ensimmäinen merkki Kotamäen mukaan on se, että suomalaisten ansiot ovat kasvaneet. Tämä ennen pitkää johtaa kulutuksen kasvuun.

– Toistaiseksi säästäminen on kasvanut, mutta se on lopulta vain ajassa siirtyvää kulutusta. Ansiotason jatkaessa kasvuaan kulutus lähtee kyllä nousuun – ehkä aikaisemmin ja voimakkaammin kuin osaamme arvatakaan.

Toisena Kotamäki mainitsee sen, että työllisyys on kasvussa. Se hänen mukaansa viittaa kotimarkkinan positiiviseen kysyntäkehitykseen.

– Työttömyyden kasvu on suureksi osaksi työvoiman kasvua eli työttömien siirtymistä tilastosta toiseen. Toki aito työttömyyskin on kasvanut jonkin verran, mutta paljon vähemmän kuin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus antaa ymmärtää. Työllisyyden vaikkakin vielä heiveröinen kasvu on erittäin hyvä merkki tulevaisuuden näkökulmasta, hän toteaa.

Kolmantena myönteisenä merkkinä pääekonomisti pitää sitä, että korko- ja inflaatiokehitys on tällä hetkellä vakaata.

– Tämä osin näkyykin investointien suotuisana kehityksenä. Toisaalta työvoiman määrä työmarkkinoilla on kasvanut. Työmarkkinoiden kohtaannon toimiessa edes kohtalaisesti, tarkoittaa tämä yrityksille mahdollisuutta kasvaa niin, ettei työvoiman saatavuus jää kasvun esteeksi.

Kotamäki nostaa neljänneksi positiiviseksi signaaliksi sen, että kuluttajien luottamus paranee.

– Kuluttajat luottavat jo kohtalaisestikin omaan talouteensa, mutta Suomen kansantalouden kehitykseen ei luoteta. Suomessa on mennyt liian kauan huonosti ja julkinen talous on kuralla. Kotitaloudet ovat myös varovaisia tekemään suurempia ostopäätöksiä tällä hetkellä, mutta jos luottamus omaan talouteen jatkaa hidasta kasvuaan, näkyy se vääjäämättä myös kulutuksen kasvuna lähitulevaisuudessa, hän kirjoittaa.

Viidentenä hän mainitsee sen, että yksityiset investoinnit ovat kasvussa.

Poimintoja videosisällöistämme

– Tämä on oltava merkki siitä, että yritysten odotukset ovat kääntymässä parempaan – muuten investointeja ei tehtäisi. Ylipäätänsä investointiympäristö on tietty epävarmuus pois lukien hyvä, kuten aiemmissa kohdissa on tuotu esille. Investoinnit kasvattavat tulevaisuuden kasvupotentiaalia.

Kotamäki kirjoittaa, että jos kustannuskilpailukyky pysyy hyvällä tasolla ja Suomen viennin veto jatkuu, pitäisi se ”kaiken järjen mukaan melko pian näkyä myös talouskasvun kiihtymisenä”.

– Positiivinen ansiokehitys vetää ennen pitkää kulutuksen kasvuun. Myös nyt karttuneita säästöjä puretaan ennen pitkää – mahdollisesti nopeammin kuin huomaammekaan. Talouskasvu siis saattaakin purskahtaa yllättävän nopeana lyhyellä aikavälillä, kunhan kulutuksen ketsuppipullo saadaan auki.