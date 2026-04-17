Talousvaliokunta kirittää tiukempiin toimiin krääsätaloutta vastaan

Talousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta suomalaisyritysten ja kuluttajien oikeuksien puolesta valmistui tänään. Mietintö oli yksimielinen. Valiokunta katsoo, ettei aloitteessa kuvattua ongelmaa ole mahdollista ratkaista yhdellä yksittäisellä toimenpiteellä, vaan sitä tulee ratkoa laajalla keinovalikoimalla sekä kansallisin että EU-tason toimin.

Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite ylitti viime kesänä 50000 allekirjoittajan rajan. Aloite ottaa kantaa kiinalaisten verkkokauppajättien kuten Temun ja Sheinin aiheuttamiin ongelmiin, ehdottaa ultrapikamuodin ja krääsäkaupan mainonnan kieltämistä sekä vaatii selvittämään mahdollisuutta vaikuttaa krääsäkaupan kasvuun verotuksella.

Talousvaliokunta pitää kansalaisaloitetta tärkeänä ja ajankohtaisena, sillä aloitteessa kuvattu ongelma ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittäviä.

– Erityisesti kiinalaisten tuontituotteiden jatkuva kasvu on ongelmallista vastuullisesti toimivien yritysten kilpailukyvyn heikentymisen, kuluttajansuojan rapautumisen sekä luonnonvarojen ylikulutuksen ja jäteongelmien vuoksi, toteaa valiokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.).

– Sen vuoksi valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää kansallisia toimia halpatuontiin puuttumiseksi ja valmistelee viipymättä tähän liittyvät lainsäädännön ehdotukset.

Valiokunta katsoo, että kolmansista maista tuotteita välittävien verkkoalustojen epäasialliseen ja aggressiiviseen markkinointiin tulee voida puuttua nykyistä tehokkaammin.

– On selvitettävä perusteellisesti, miten kolmansista maista tulevaa markkinointia olisi mahdollista säännellä kansallisesti EU-lainsäädännön sallimissa rajoissa, toteaa valiokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä (kok.).

Valiokunnan mietinnössä todetaan, että halpatuontiin puuttuvien toimenpiteiden rinnalla on tärkeää tukea vastuullista kuluttamista sekä kiertotalouden tutkimus- ja kehitystoimintaa. Talousvaliokunta katsoo, että tehostetulla neuvonnalla ja ohjauksella tulee pyrkiä lisäämään kuluttajien tietoisuutta halpatuontituotteiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä riskeistä.

Valiokunta edellyttää mietinnössään, että valtioneuvosto selvittää mahdollisuudet kerätä tuottajavastuun maksut kolmansista maista suoraan kuluttajille myydyistä tuotteista tullimaksujen yhteydessä ja valmistelee viipymättä tähän liittyvät lainsäädännön ehdotukset.

Samoin valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto edistää EU:ssa määrätietoisesti toimia halpatuontiin puuttumiseksi ja että kaikkien toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan talousvaliokunnalle.