Synkkä ennustus merenkulun vapaudesta – ”Paluuta normaaliin ei tule”

The Wall Street Journalin haastattelemat merenkulun asiantuntijat ja ammattilaiset eivät usko vapaan merenkulun palaavan entiselleen Hormuzinsalmen sulkemisen jälkeen. Iranin sota ei myöskään ole ensimmäinen keskeisiä merireittejä häirinnyt aseellinen selkkaus 2020-luvulla, ja myös Itämerellä purjehtiva Venäjän varjolaivasto mainitaan yhtenä merenkulun vapauttava uhkaavana tekijänä.

Campbellin yliopiston apulaisprofessori, entinen meriupseeri Salvatore Mercogliano uskoo merten ”sinisen moottoritien” tulevan tiensä päähän.

– Olemme luoneet merenkulkuun järjestelmän, joka on räätälöity suurille volyymeille ja nopeudelle — tavaraa voidaan kuljettaa valtavia määriä nopeasti, mutta nyt näyttää siltä kuin törmäisimme tiiliseinään sadan mailin tuntinopeudella.

– Paluuta siihen normaaliin, joka vallitsi ennen tätä, ei tule, hän sanoo WSJ:lle.

Vaikka Yhdysvaltojen ja Iranin välinen diplomaattinen prosessi etenisi ja Hormuzinsalmi saataisiin todella auki, olisi kansainvälinen meriliikenne yhä pahasti solmussa. Polttoaineen hinta ja vakuutusmaksut ovat nousussa, aikataulut sekaisin ja aluksia siirretty uusille reiteille. Hormuzinsalmen sulun vaikutukset näkyvät vielä pitkään, analyytikot toteavat.

Merenkulun vapauden takuumiehinä perinteisesti toimineet Yhdysvallat ja Euroopan vanhat merivallat eivät kyennet tai tahtoneet ryhtyä Hormuzinsalmen avaamiseen, ja nyt vanhaa järjestelmää haastetaan useilla väylillä. Venäjän varjolaivasto kiertää pakotteita Itämerellä, Mustallamerellä Venäjän droonit uhkaavat Ukrainan viljatoimituksia, eikä Punaisenmeren liikenne ole vielä toipunut Jemenin huthikapinallisten iskuista.

Hormuzinsalmen onnistunut sulkeminen ja puheet kauttakulkumaksujen käyttöönottamisesta voivat innostaa Iranin liittolaista Kiinaa, varoittaa yhdysvaltalainen evp-amiraali John Miller. Kiina on julistanut valtaosan Etelä-Kiinan merestä omakseen.

– Jos he hallitsevat Etelä-Kiinan merta, he hallitsevat käytännössä maailmantaloutta, Miller sanoo.

Yhdysvaltojen laivastoministerin ex-neuvonantaja Hunter Stires vertaa Kiinaa ja Irania ”gangstereihin”, jotka voivat kerätä ”suojelurahaa” siviililiialuksilta. Merioikeuden professori Jason Chuah pelkää niin ikään muiden valtioiden seuraavan Iranin esimerkkiä. Kansainvälinen oikeus on Persianlahdella romahduspisteessä, hän varoittaa.