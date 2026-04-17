Kävitkö tässä kaupassa? Tilillä kiusallinen yllätys

Pornaisissa sijaitsevan Sale-lähikaupan asiakkaita on odottanut pankkitilillä kiusallinen yllätys, kertoo osuuskauppa Varuboden-Osla.

Yllätys liittyy kaupan uusiin maksupäätteisiin. Maksupäätteiden vaihdon seurauksena osalla asiakkaista on tiliotteella näkynyt maksutapahtuman yhteydessä virheellinen toimipaikka. Virheen vuoksi maksutapahtuman yhteydessä on lukenut ylimääräinen sana ”pornokauppa”.

Tilanne on asiakkaille kiusallinen etenkin siksi, että todellisuudessa kyse on tavallisesta päivittäistavarakaupasta eikä aikuisviihteeseen keskittyneestä erikoisliikkeestä.

Osuuskaupan tiedotteen mukaan toistaiseksi on epäselvää, miten ylimääräinen sana on päätynyt maksutietoihin. Tällä hetkellä tiedossa on kuitenkin, että kukaan ulkopuolinen taho ei ole päässyt käsittelemään tietoja tai lisäilemään sinne ylimääräisiä merkintöjä.

Osuuskaupan mukaan virhe huomattiin nopeasti sen jälkeen, kun asiakkailta alkoi tulla palautetta asiasta. Virhe on korjattu.

Tämän hetkisen tiedon mukaan virhe on näkynyt vain Osuuspankin asiakkaiden maksutiedoissa.