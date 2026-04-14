Lidlistä tulee puhelinoperaattori

Saksalainen ruoka- ja päivittäistavaraketju Lidl aloittaa puhelinliittymien myymisen. Asiasta kertoo Financial Times.
Ketju suunnittelee aloittavansa puhelinliittymien myymisen 30 Euroopan maassa tämän vuoden aikana. Joukossa ovat muun muassa Britannia, Ranska ja Espanja.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, koskevatko Lidlin suunnitelmat Suomea.
Järjestelyssä Lidl on aloittanut yhteistyön kansainvälisen 1Global-yhtiön kanssa, joka ostaa palveluita paikallisilta puhelinoperaattoreilta. Kuluttajille puhelinliittymiä myydään Lidlin oman brändin alla.
Viime vuosina on yleistynyt ilmiö, jossa kuluttajien keskuudessa tunnetut brändit ovat alkaneet myydä kuluttajille myös puhelinliittymiä. Suomessa esimerkiksi kodinkoneketju Gigantti aloitti hiljattain omien Giga Mobiili -liittymiensä myynnin.
Lidl on Saksassa perustettu kansainvälinen päivittäistavaraketju, jolla on toimintaa yli 30 maassa. Suomeen ketju laajeni vuonna 2002. Nykyään Lidl on markkinaosuudeltaan Suomen kolmanneksi suurin päivittäistavaraketju S-ryhmän ja Keskon jälkeen.