Taloustaitojen yhteys hyvinvointiin on korostunut

Intrumin uusimman tutkimuksen mukaan kuluttajat, joilla on hyvä talouslukutaito, kestävät paremmin talouden taantuman ja suhtautuvat toiveikkaammin tulevaisuuteen.

Yli kuusi kymmenestä (63 prosenttia) suomalaisesta, jotka arvioivat, ettei heillä ole riittävästi tietoa päivittäisten talousasioiden hoitamiseen, kertoo taloudellisen tilanteensa olevan nyt heikompi kuin 12 kuukautta sitten. Vastaavasti laajan taloustietämyksen omaavista vain neljä kymmenestä (39 prosenttia) kertoo taloudellisen tilanteensa heikentyneen.

Kuluttajilla, joilla on vahva taloustietämys, on enemmän tietoa oman taloutensa hallitsemiseksi ja tulevaisuuden näkymien arvioimiseksi, mikä vähentää kiristyvän taloustilanteen aiheuttamaa stressiä ja auttaa suhtautumaan tulevaisuuteen toiveikkaammin. Yli puolet suomalaisista kertoi huolensa nousevista laskuista vaikuttavan haitallisesti yleiseen hyvinvointiinsa.

Vaikutus hyvinvointiin korostui naisilla, joista 64 prosenttia kertoi haitallisesta vaikutuksesta, kun miehistä vain 46 prosenttia arvioi vaikutuksen haitalliseksi. Vastaajista, jotka arvioivat taloustietämyksensä riittämättömäksi peräti 75 prosenttia vastasi näin.

– Tutkimuksen perusteella talouskasvatuksen tason ja taloudellisen sekä yleisen hyvinvoinnin välillä on selvä yhteys. Vaikka suomalaisten taloustietämys on hyvällä tasolla, on tärkeää, että asiaan kiinnitetään huomiota. Eriarvoisuuden kuilua voidaan kuroa pienemmäksi ja ehkäistä tulevia taloudellisia vaikeuksia vahvistamalla talouslukutaitoa, Suomen Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo tiedotteessa.

Kuluttajat kiinnostuneita vahvistamaan taloustietämystään

Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista pyrkii nyt aktiivisesti laajentamaan tietojaan henkilökohtaisesta taloudesta ja vastaajien ymmärrys tärkeimmistä talouden termeistä on kasvanut viime vuodesta. Suomalaiset pyrkivät hallitsemaan omaa talouttaan paremmin ja asettavat viime vuoteen verrattuna todennäköisemmin tavoitteita säästääkseen enemmän, lukevat sopimusehtoja tarkemmin sekä laittavat rahaa säästöön odottamattomia menoja varten.

Yli seitsemän kymmenestä lapsiperheellisestä halusi käyttää aikaa lastensa taloustietämyksen vahvistamiseen. Halukkuutta tähän oli vielä enemmän (78 prosenttia) niiden vastaajien joukossa, jotka arvioivat oman taloustietämyksensä olevan riittämätön.

– On erittäin hyvä uutinen, että suomalaiset ovat kiinnostuneita talousasioista ja vanhemmat haluavat varmistaa lapsilleen paremmat lähtökohdat oman taloutensa hallintaan. Monipuolinen talouskasvatus lisää tulevaisuuden hyvinvointia ja vähentää riskiä ajautua maksuvaikeuksiin, Iskala painottaa.

Intrumin raportti perustuu Longituden toteuttamaan kyselyyn 24 Euroopan maassa. Vuoden 2022 kyselyyn osallistui yhteensä 24 011 kuluttajaa. Tutkimuksen kenttätyö tehtiin vuoden 2022 heinä- ja syyskuun välisenä aikana.