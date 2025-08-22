Myönteiset talousluvut yllättivät euroalueella – näin käy EKP:n koronlaskuille

Euroalueen taloudesta saatiin piristäviä lukemia torstaina. Yritysten luottamusta mittaava ostopäällikköindeksi nousi tässä kuussa 0,2 pistettä 51,1 pisteeseen, mikä on selvästi yli kasvua viitoittavan 50 pisteen rajan.
Financial Timesin mukaan analyytikot odottivat indeksin laskevan 50,7 pisteeseen heinäkuussa solmitun Yhdysvaltojen ja EU:n välisen kauppasopimuksen seurauksena. Sopimuksessa asetettiin 15 prosentin tullit useimmille EU:n tuontituotteille.
Indeksin nousu oli voimakkain sitten viime vuoden toukokuun ja kahdeksas peräkkäinen kuukausittainen nousu.
FT:n mukaan kehitys tukee näkymää siitä, että Euroopan keskuspankki pidättäytyy uusista korkojen laskuista kesän jälkeen.
– Asiat paranevat. Yhdysvaltain tullien ja yleisen epävarmuuden kaltaisista vastatuulista huolimatta yritykset euroalueella näyttävät selviytyvän kohtuullisen hyvin, kommentoi Hamburg Commercial Bankin pääekonomisti Cyrus de la Rubia tilannetta FT:lle.
Ilmassa on joitakin merkkejä inflaatiopaineista euroalueella, koska hinnat nousivat nopeammin kuin edelliskuussa, erityisesti palvelusektorilla.
– Euroopan keskuspankki saattaa hieman säpsähtää palvelusektorin kasvavien kustannuspaineiden vuoksi, De la Rubia arvioi.
Odotettua parempi ostopäällikköindeksi vahvisti sijoittajien arvioita siitä, että EKP pitää korot ennallaan seuraavassa kokouksessaan syyskuussa. Johdannaissopimusten hinnat osoittavat, että sijoittavat näkevät vain 5 prosentin todennäköisyyden uudelle koronlaskulle ja 40 prosentin mahdollisuuden lisäkoronlaskulle vielä kuluvan vuoden aikana.