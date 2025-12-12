Talouskasvu jää lähes nollaan, Akava leikkasi ennustetta rajusti

Akava Works alentaa perjantaina julkaistussa talousennusteessaan reilusti kuluvan ja ensi vuoden kasvuennusteita Suomen taloudesta.

Akavan mukaan Suomen talous on kehittynyt selvästi odotettua heikommin: taloudesta puuttuu vauhti, ja hidas laahustaminen jatkuu toistaiseksi.

Akava arvioi kuluvan vuoden talouskasvuksi vain 0,1 prosenttia, kun aiempi ennuste oli 0,8 prosenttia. Ensi vuonna kokonaistuotanto kasvaa 0,5 prosenttia, joka on myös huomattavasti aiempaa ennustetta (1,7 prosenttia) alempi luku. Vuonna 2027 Suomen talous yltäisi jo ripeämpään 1,5 prosentin nousuun.

Akava odottaa, että työttömyys kääntyy laskuun vasta kesällä 2026.

Akava muistuttaa, että ennusteessa talouden elpymisen aineksista voi kertoa nyt myös hieman erilaisen tarinan, joka voisi selittää, miksi kuluttajien luottamus ja yksityinen kulutus ovat pysyneet heikkoina vastoin talousennustajien odotuksia.

Reaalipalkat romahtivat vuosina 2022 ja 2023 nopean kuluttajahintojen nousun vuoksi. Parin viime vuoden nousu kohottaa säännöllistä kokoaikatyötä tekevien reaalipalkat vasta vuoden 2020 tasolle. Kuoppa saattaa pian olla takanapäin, mutta menetykset jäävät pysyviksi.

– Arvioimme, että keskituloinen henkilö (palkka 4200 euroa kuukaudessa vuonna 2025) on vuosien 2022–2025 aikana menettänyt reaaliansioistaan 4 prosenttia verrattuna tilanteeseen, että reaaliansiot olisivat pelkästään pysyneet vuoden 2021 tasolla. Arvio on yhtä suuri, tarkastelimmepa reaalisia bruttotuloja tai reaalisia nettotuloja, ennusteessa arvioidaan.

Yhteenlaskettu euromääräinen menetys neljän vuoden aikana on hurja.

– Keskituloisen reaalisista bruttotuloista on kadonnut neljässä vuodessa yhteensä 9350 euroa. Verojen jälkeen käteen jäävistä reaalisista (netto)tuloista on kadonnut neljän vuoden aikana 5900 euroa. Tämä on samalla arvio menetetyn kulutusmahdollisuuden suuruudesta. Tämä on työssäkäyvälle valtava menetys, joka voi helposti horjuttaa henkilökohtaista taloutta – puhumattakaan heistä, jotka ovat sittemmin joutuneet työttömiksi.

Työllisyys on heikentynyt vuoden 2023 puolivälistä lähtien, työttömyys kasvaa edelleen, ja avoimia työpaikkoja on tarjolla epätavallisen vähän. Keskituloisen verotuskaan ei ensi vuonna erityisemmin kevene verovähennysten (kaavamainen työhuonevähennys ja ay-jäsenmaksut) karsimisen vuoksi.

– Sellaisia ilon aiheita, jotka voisivat suuremmin vahvistaa kuluttajien luottamusta, joutuu edelleen etsimään tarkalla kammalla, Akava muistuttaa.

Kotitaloudet säästävät käytettävissä olevista tuloistaan poikkeuksellisen paljon. Periaatteessa ne voisivat vähentää säästämistään ja käyttää suuremman osan tuloistaan kulutukseen.

– Ongelma lienee kuitenkin se, että säästäminen jakautuu hyvin epätasaisesti. Kasvava joukko pärjää tuloillaan vain jotenkuten, eikä säästöön jää mitään. Tämä asia ei välttämättä korjaudu nopeasti. Heikosti pärjäävien perheiden määrä paremminkin toistaiseksi kasvaa niin kauan kuin työttömyys lisääntyy.

Akava arvioi yksityisen kulutuksen kasvavan vaatimattomasti ainakin vuoden 2026 ajan, koska kotitaloudet jatkavat budjettiensa sopeuttamista jo koettujen reaaliansioiden menetysten ja kasvaneen työttömyyden vuoksi.

Akava muistuttaa myös toisesta jarrusta, ja se painaa asuinrakennusinvestointeja. Kotitaloudet ovat pidemmällä aikavälillä käyttäneet investointeihin 12–14 prosenttia käytettävissä olevista tuloistaan. Tästä noin 88 prosenttia on käytetty asuinrakentamiseen, joko korjausrakentamiseen tai uudisrakentamiseen. Euromääräisesti kotitaloudet käyttivät vuosina 2017–2022 investointeihin keskimäärin 16 miljardia euroa vuosittain.

Vajaan kahden vuoden ajan investointiaste on kuitenkin ollut alle 9 prosenttia.

– Investointien väheneminen ei ole niinkään kohdistunut korvausinvestointeihin (eli korjaamiseen, remontteihin ja ylläpitoon) vaan pääasiassa uudisinvestointeihin eli uuden asuntotuotannon ostamiseen. Uudisinvestoinnit ja niiden osuus käytettävissä olevista tuloista ovat käytännössä painuneet nollaan.

– Tämä jarruttaa työllisyyden kohenemista paitsi itse rakentamisessa myös sen suunnittelussa sekä monilla tukku- ja vähittäiskaupan aloilla, Akava arvioi ennusteessa.