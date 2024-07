Tallinnaan avataan julkisia viilennyspaikkoja helteestä kärsiville

Tallinnan kaupunginhallitus valmistelee hätäsuunnitelmaa poikkeuksellisten helleaaltojen varalle, kertoo Postimees.

Ensimmäiset julkiset viilennyspaikat voidaan avata tarvittaessa jo tänä kesänä. Ne sijaitsevat kahdessa kulttuurikeskuksessa ja jäähallissa.

– Viilennyspaikka tarkoittaa ihmisille siedettävää tilaa eli noin 22 asteista huonetta, joka on helposti kaikkien ulottuvilla ja missä on ilmaista juomavettä, istumispaikkoja ja mahdollisuuksien mukaan myös makuupaikkoja. Viilennyspaikat ovat kaikille saavutettavia ja avoimia, mutta ne on suunniteltu ensisijaisesti vanhuksille ja sosiaalisesti heikossa asemassa oleville ihmisille, joille kuuma sää voi olla kohtalokasta ja muita vaihtoehtoja ei ole, kertoo Tallinnan pormestari Jevgeni Ossinovski.

Äärimmäisten sääolosuhteiden ennustetaan yleistyvän.

– Euroopassa on viime vuosina rikottu lämpöennätyksiä kerta toisensa jälkeen, eikä Viro ole tässä poikkeus. Kaupunkilaisia ​​vaivaa yhä useammin kuuma sää rakennetun ympäristön vuoksi, kertoo pormestarin ympäristöneuvonantaja Kadi Kenk.

Tallinnan tavoitteena on rakentaa lisää paikkoja, joihin hellettä pääsee pakoon.

– Monissa maissa jäähdytyspaikoiksi valitaan oppilaitokset ja muut kunnalliset laitokset, joissa tarvittavat jäähdytysjärjestelmät ovat jo olemassa, mutta valitettavasti useimmissa Tallinnan oppilaitoksissa ei ole ilmastointilaitteita. Siksi tavoitteemme on, että tulevaisuudessa myös kaupungin kunnostettavat kohteet saavat jäähdytysratkaisun, jonka avulla voimme tulevaisuudessa laajentaa viilennyspaikkaverkostoa koko kaupungin alueelle, pormestari Ossinovski kertoo.