Tällaista propagandaa Venäjä syöttää

Kremlin propagandaa Keski- ja Itä-Euroopassa kuusi kuukautta tutkinut Ukrainan sodan disinfo -työryhmän analyytikot antoivat suosituksensa sen torjumiseksi, uutisoi Ukrinform.

Suositukset perustuvat Venäjän propagandaa koskeviin havaintoihin, joita kansalaisjärjestöt ja ajatushautomot ovat seuranneet 15 maassa. Maat ovat Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Puola, Ukraina, Slovakia, Tshekki, Unkari, Romania, Serbia, Pohjois-Makedonia, Bulgaria ja Georgia.

Loppuraportissaan analyytikot esittävät, että Venäjän propagandaverkosto keskittyy jatkossakin ”rauhankutsujen” levittämiseen, mutta Venäjän ehdoilla samalla painottaen Venäjän energian tärkeyttä tulevan talven aikana.

Tutkijat uskovat myös, että Kreml keskittyy entistä enemmän vaikuttamistoimintaan hyödyntäen eri maiden vaikutuksille alttiita tekijöitä, kuten historiallisia traumoja, loukkauksia tai uskonnollisia ja etnisiä eroja. Lisäksi listalla ovat jäätyneet konfliktit ja kiistanalaiset alueet.

– Kaikkea tätä voidaan käyttää myös putinismin vaikutusvallan laajentamiseen, raportti summaa.

Tutkijoiden huomion herätti propagandakanava RT Balkanin käynnistäminen. Analyytikot odottavat Kremlin tuhoisan informaatiotoiminnan merkittävää lisääntymistä Balkanilla, erityisesti Bulgariassa ja Montenegrossa.

Tutkijat tarkastelivat myös neljää päänarratiivia Keski- ja Itä-Euroopassa, joita Venäjä levitti valmistautuessaan hyökkäämään Ukrainaan.

1. Nato (joskus ”länsi”) on salaisten globalistien salaliitto, ja Yhdysvallat on ekspansionistinen imperialistinen voima, jonka tarkoituksena on tuhota suvereenit valtiot kuten Venäjä.

2. Venäjän ulkopuolella, kuten Baltiassa ja Ukrainassa, asuvat venäläiset yhteisöt ovat kansallismielisten viranomaisten vainon, pakkosulauttamisen ja joissakin tapauksissa jopa kansanmurhan kohteena.

3. Ukrainan hallitus on korruptoitunut, laiton, fasistinen, natsistinen, lännen saatanallinen nukke, joka ei toimi Ukrainan kansan etujen mukaisesti.

4. Venäjä on supervalta, jolla on voittamaton armeija, rajattomat resurssit ja se on ainoa voima, joka ”suojelee” maailmaa läntiseltä imperialismilta.

Kremlin propaganda valitsee sosiaalisesti haavoittuvan ryhmän, joka on helposti saatavissa vakuuttumaan siitä, että Yhdysvaltojen ja lännen ”pahat voimat” käyttävät väärin heidän oikeuksiaan. Hyvä ja vahva Venäjä taistelee näitä ”pahoja voimia” vastaan.

Analyytikkojen mukaan bolshevikkipropaganda toimi aikoinaan samalla tavalla: ”Emme valloita uusia maita, vaan yksinkertaisesti vapautamme työväen kapitalisteista ja imperialisteista.”

Tämä ”ikuisiin vihollisiin” liittyvä hölynpöly antaa hallinnolle mahdollisuuden pitää kansa alisteisena ulkoisen uhan pelossa, raportissa todetaan.

Yhdysvaltojen ja Naton kuvaaminen aggressiivisena voimana on vanha lähestymistapa, jota käytettiin jo Neuvostoliiton aikana, ja joka toteutui Bosnian ja Kosovon sotien aikana Jugoslavian romahtamisen yhteydessä.

– Propagandistit edistivät myös tällaista kertomusta Afganistanin, Irakin ja Libyan aseellisten konfliktien aikana. Ja tietysti Venäjän Ukrainaa vastaan tekemän hyökkäyksen aikana, raportissa sanotaan.

Tutkijat päättelevät, että vaikka Keski- ja Itä-Euroopan maissa Kreml turvautui erilaisiin viesteihin ja lähestymistapoihin niiden levittämisessä, propaganda ei yleensä saavuttanut päätavoitettaan eli lännen yhtenäisyyden tuhoamista. Venäjä ei onnistunut saamaan aikaan ratkaisevaa muutosta yleisessä mielipiteessä.