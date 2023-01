”Tällaista paikkaa ei pidä täyttää poliittisin perustein”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kehottaa ottamaan aikalisän pääministerin turvallisuuspolitiikan neuvonantajan tehtävän perustamisessa.

– Eiköhän tässä nyt ole syytä ottaa aikalisä yli vaalien ja katsoa laajasti, mitä halutaan ja tarvitaan. Tällaista paikkaa ei pidä tehdä poliittisin perustein täytettäväksi, hän toteaa Twitterissä.

Ylen tietojen mukaan pääministerille suunnitellaan valtioneuvoston kansliaan omaa turvallisuuspolitiikan neuvonantajaa ja tehtävää varten oman yksikön perustamista.

Esitys on kirjoitettu valtioneuvoston kansliassa, ja sen ideointia on Ylen mukaan tehty pitkälti pääministeri Sanna Marinin (sd.) esikunnassa. Luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella ministeriöissä, presidentin kansliassa ja pääesikunnassa.

LUE MYÖS:

Yle: Pääministerille kaavaillaan omaa turvallisuuspolitiikan neuvonantajaa