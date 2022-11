Raju arki kenttäsairaalassa – ”estämme heitä kuolemasta heti”

Arki ukrainalaisessa kenttäsairaalassa on päivittäistä taistelua elämän ja kuoleman välillä, kuvailee Radio Free Europe. RFE/RL on julkaissut kolmen minuutin pituisen videon, joissa seurataan lähellä Itä-Ukrainan Bahmutia sijaitsevan kenttäsairaalan toimintaa.

Bahmutissa on syksyn aikana käyty joitakin helmikuussa alkaneen sodan kiivaimmista taisteluista. Tiistaina kuvatulla videolla näkyy, miten sairaalaan tuodaan jatkuvana virtana niin haavoittuneita sotilaita ja siviilejä.

– Rintamalta tänne tuotujen potilaiden tilanne on vakava. Pääasiallinen tehtävämme on vakauttaa heidän tilansa, eli käytännössä estää heitä kuolemasta tässä vaiheessa, sotilaslääkäri Oleh Kolomiets kertoo.

Henkilökunta tekee työtään kovan paineen alla. Paareilla sairaalaan tuotu haavoittunut sotilas vaikeroi tuskissaan, mutta hoitajien keskustelusta käy ilmi, että peräänkuulutettu lääke on sairaalassa loppunut. Myöhemmin videolla näkyy, kuinka juuri itse verta luovuttanut lääkäri kiirehtii heti luovutuksen jälkeen takaisin potilaiden luokse.

Videolla haastateltu Kolomiets kertoo olevansa siviilissä lasten syöpälääkäri, ja tulleensa sodan aikana sijoitutetuksi kenttäsairaalaan.

– Olen siviiliammatissani nähnyt kaikenlaista, mutta täällä joudun hoitamaan monia vammoja ensimmäistä kertaa, hän sanoo.

Videolle on tallentunut, miten lääkärit hoitavat srapnellista kasvoihinsa osuman saanutta miestä. Srapnelli on tykeissä käytetty luodeilla täytetty ammus.

Potilaiden kasvot on videolla sumennettu.

– Kaksi haavoittunutta naista tuotiin tänne. Yksi heistä oli vakavasti loukkaantunut, hän oli jäänyt räjähdyksen jälkeen raunioiden alle. Toinen naisista on ikävä kyllä kuollut, toimittaja Maryan Kushnir kertoo videolla.

Near the front line, Ukrainian doctors fight in a daily battle between life and death. RFE/RL visited a field hospital near Bakhmut, in eastern Ukraine, which Russian forces are attempting to capture. Report by @MaryanKushnir, Serhiy Nuzhnenko, @radiosvoboda, and @rayfurlong pic.twitter.com/wLF3ZRi9I6

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 26, 2022