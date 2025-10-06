Tällaisia arvosanoja teleoperaattorit saavat asiakkailta

Kuluttajien ja yritysasiakkaiden arviot mobiilioperaattoreista antavat kaksijakoisen kuvan.

Kuluttajapuolella laadun on koettu parantuneen: digipalvelut koetaan aiempaa helppokäyttöisemmiksi ja turvallisemmiksi, ja useissa kohtaamisissa asiakkaat kertovat saavansa nopeammin apua ja paremmin toimivaa palvelua kuin aiemmin. Toisaalta asiakastyytyväisyys on kokonaisuudessaan pysytellyt lähellä viime vuoden tasoa.

Yritysasiakkaiden kohdalla tyytyväisyys on sen sijaan laskusuunnassa, mikä kertoo odotusten kasvaneen ja vaatimustason kiristyneen.

Tuoreen EPSI Rating -mittauksen mukaan puhelinliittymien yksityisasiakkaat ovat tyytyväisimpiä Teliaan, joka sai indeksin 74,7. DNA sai vastaajilta indeksin 73,1 ja Elisa 71,0, mikä on toimialan keskiarvon (72,8) alapuolella.

EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen arvioi tiedotteessa, että Telia on onnistunut uudistamaan asiakaskokemusta tavalla, joka vastaa kuluttajan tämän hetken odotuksiin.

Asiakkaat kertoivat saavansa Telialta apua aiempaa nopeammin, minkä lisäksi asiakaskokemus ja palvelun taso nousivat, ja digipalveluiden sisältö sekä turvallisuuden tunne vahvistuivat selvästi. Keskeinen ero aiempiin vuosiin on, että kun Telian viestintä aiemmissa tutkimuksissa koettiin passiiviseksi, nyt yhtiön koetaan pitävän kuluttaja-asiakkaansa ajan tasalla.

Yritysasiakkaiden tyytyväisyys mobiilioperaattoreihin laski kautta linjan.

Toimialan kokonaisindeksi painuu tasolle 72,3 (−2,0), ja kilpailu kärjen asemasta kiristyy. Telia piti niukasti viime vuoden ykkössijansa (72,9), mutta DNA nousi aivan kannoille (72,7). Elisa jää keskiarvon alapuolelle (71,4).

EPSI Data Collection Services haastatteli tutkimukseen yli 1200 yksityis- ja yritysasiakasta syyskuussa 2025. Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 0–60 on tyytymätön, 60–75 on tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen. Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat yleisesti haarukassa n. +/- 2-3 indeksipistettä asteikolla 0-100. Tilastollinen luottamustaso on 95 prosenttia.