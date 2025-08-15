Tällaiset älylaitteet voidaan poistaa markkinoilta – tietoturvaan iso kiristys

Älylaitteiden tietoturvaan on tulossa tuntuva kiristys. Taustalla on Euroopan unionin (EU) uudet radiolaitteiden tietoturvavaatimukset. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tiedottaa muutoksesta verkkosivuillaan.

Uudet vaatimukset tarkoittavat sitä, että elokuusta 2025 lähtien markkinoille saa tuoda vain vaatimukset täyttäviä laitteita. Uudet säännöt koskevat niin sanottuja radiolaitteita, joita ovat muun muassa älykellot, älypuhelimet, itkuhälyttimet ja muita internetiin kytkettäviä laitteita.

Vaatimusten tavoitteena on suojata käyttäjiä yksityisyyden loukkaamisilta ja verkkopetoksilta. Netissä tehtävät huijaukset ja huijausyritykset ovat lisääntyneet huolestuttavasti viime aikoina. Lisäksi netissä tehtävät rikokset ovat yhä taitavammin tehtyjä. Nykyään huijausviesti voi näyttää erehdyttävän uskottavalta ja se on voitu kirjoittaa jopa virheettömällä suomen kielellä.

Suomessa laitevaatimuksia valvoo liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Virasto valvoo, että laitteiden valmistajat, maahantuojat ja jakelijat noudattavat vaatimuksia, ja vaatimusten vastainen laite voidaan tarvittaessa poistaa markkinoilta.

Lisäsuojaksi tulee EU:n kyberkestävyyssäädös vuodesta 2027, joka edellyttää muun muassa automaattisia päivityksiä ja turvallisia oletusasetuksia.

– Syyskuusta 2026 alkaen valmistajien on raportoitava EU:n markkinoilla olevien tuotteiden aktiivisesti hyödynnetyt haavoittuvuudet ja tietoturvaan vaikuttavat poikkeamat Kyberturvallisuuskeskuksen CSIRT-yksikölle ja Enisalle. Valmistajien on myös tiedotettava laitteiden tietoturvahaavoittuvuuksista kuluttajille, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo tiedotteessa.

Uudet tiukennetut tietoturvavaatimukset eivät silti automaattisesti suojaa käyttäjää kaikilta uhilta. Siksi uhilta torjunnassa keskeistä on myös käyttäjän oma toiminta ja huolellisuus. Käyttäjän on ehdottoman tärkeää muistaa, että internetiin ei saa ikinä mennä vanhalla laitteella, johon ei enää saa tietoturvapäivityksiä. Pahimmillaan seurauksena voi olla kaikkien arkaluontoisten tietojen ja jopa rahojen päätyminen vääriin käsiin. Verkkouutiset kertoi päivittämättömien laitteiden vaaroista aiemmin tässä jutussa.

Myös älylaitteiden sovellusten kanssa kannattaa olla tarkkana. Lataa laitteille sovelluksia vain virallisten sovelluskauppojen kautta. Mieti myös tarkkaan, mitä käyttöoikeuksia sovelluksille annat. Käsittelimme aihetta aiemmin tässä jutussa.

