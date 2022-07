Tällaisella kalustolla USA harjoittelee Suomessa

Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian helikopterijoukot ovat harjoitelleet yhdessä Utin jääkärirykmentin kanssa Suomessa viime viikon tiistaista alkaen. Yhteisharjoitusten johdosta sekä Yhdysvallat että Iso-Britannia ovat tuoneet omaa sotakalustoaan Suomeen.

Jääkärirykmentin mukaan yhteisharjoittelu parantaa yhteentoimivuutta ja yhteistyötä maiden kanssa. Osa ilmatoiminnasta on sisällytetty armeijan yleisiin harjoituksiin.

Jääkärirykmentti on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita harjoituksista. Kuvissa on nähtävillä yhdysvaltalainen CH-47 Chinook-helikopteri, joka kuljettaa joukkoja Pohjois-Suomessa. Jääkärirykmentin julkaisemalla videolla on nähtävillä isokokoisen Chinook-helikopterin laskeutuminen maastoon.

🇺🇸🇬🇧 helicopter crews have been training together with Utti Jaeger Regiment 🇫🇮 since 19 July. Exercise improves interoperability and joint operating with each nation. Part of air activity has been incorporated to overall Army exercises #utjr #together #maavoimat pic.twitter.com/6V6fP4Vm9f — Utin jääkärirykm. (@UtinJR) July 28, 2022

🇬🇧UK @RoyalAirForce has two CH-47 Chinook helicopters participating in the exercise. Shared objectives with 🇺🇸🇫🇮 ensure open dialogue during and after the exercise #utjr #together #maavoimat pic.twitter.com/bdGh92wWNv — Utin jääkärirykm. (@UtinJR) July 28, 2022