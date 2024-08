Tällainen on verkkohuijarin vuosikello

Huijauksissa hyödynnetään lomakaudella veronpalautuksia ja kesätyöntekijöitä. Rikollisen vuosikello katsoo, milloin palkansaajat ja yritykset ovat haavoittuvaisimmillaan, kertoo OP Ryhmä verkkosivuillaan.

Erilaisia verkkohuijauksia liikkuu jatkuvasti, mutta kalenterista voi tunnistaa myös selkeitä huijausaaltoja.

– Loppuvuoden aikana ihmiset etsivät verkosta hyviä Black Friday -tarjouksia ja joululahjoja, jolloin huijarit laittavat pystyyn valeverkkokauppoja ja tehtailevat pakettihuijauksia. Rikolliset pyrkivät hyödyntämään huijauksissa juuri sillä hetkellä pinnalla olevia asioita, kuvailee OP:n Väärinkäytösten hallinnan päällikkö Kim Sirén.

Kun ensimmäiset veronpalautukset tulevat maksuun kesällä heinäkuun alussa, alkaa samoihin aikoihin liikkua niihin liittyviä huijauksia. Huijausviesteillä kalastellaan tyypillisesti uhrin pankkitunnuksia.

– Jokaisen on äärimmäisen tärkeää muistaa, että omilla pankkitunnuksilla ei koskaan tule kirjautua tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetetyn linkin kautta millekään sivustolle. Verkkopankkiin tai viranomaisen palveluun ei myöskään pidä mennä hakukoneen, kuten Googlen, hakutulosten kautta, vaan palvelun osoite tulee kirjoittaa selaimen osoitekenttään, Sirén muistuttaa.

Vaihtoehtoisesti osoitteen voi tallentaa selaimen kirjanmerkkeihin. Myös asiointi mobiilisti on turvallista.

Vuosikello tarkoittaa yrityksille loma-ajan riskejä

Kesällä yrityksissä tulee olla erityisen varovainen rahaliikenteeseen kohdistuvien huijausten varalta, kun esimerkiksi johtoporras lomailee.

Toimitusjohtajahuijauksissa huijari lähestyy uhrejaan sähköpostitse ja esiintyy esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen toimitus- tai talousjohtajana. Huijauksen tavoitteena on vakuuttaa sähköpostin saaja tekemään tilisiirto. Laskutushuijauksessa yritykselle taas lähetetään aidolta näyttäviä valelaskuja palveluista, joita ei ole tilattu.

Tässä isketään haavoittuvuuteen, joka tarjoutuu työpaikkojen sijaisjärjestelyistä.

– Rikolliset hyödyntävät loma-aikaa, jolloin yrityksissä on vähemmän henkilökuntaa paikalla, työtehtäviä on jaettu eri tavalla ja monessa paikassa on kesätyöntekijöitä. Yritysten on tärkeää huolehtia työntekijöiden riittävästä koulutuksesta sekä yhteisistä toimintatavoista huijausten estämiseksi, Sirén korostaa.

Vältä yritykseen kohdistuvat huijausyritykset

• Sopikaa yrityksessänne maksujen hyväksymisprosessit eri tilanteissa ja kerratkaa niitä säännöllisesti.

• Perehdyttäkää myös lomasijaiset sekä kesätyöntekijät ja varmistakaa, että myös he tietävät mahdollisista huijausyrityksistä.

• Kiinnittäkää aina huomiota muuttuneisiin tilinumeroihin. Varmistakaa niiden oikeellisuus ja sopikaa periaatteet ja selkeä prosessi, jonka mukaisesti tilinumeroita voi muuttaa eri järjestelmiin.

• Jos saatte epäilyttävän viestin, varmistakaa sen lähettäjältä puhelimitse tai kasvotusten, onko hän todella lähettänyt kyseisen viestin.