Tällainen on Venäjän uusi ”iPhonen tappaja”

Venäjällä on tullut myyntiin ensimmäinen kotimainen AQPhone M11- älypuhelin, jota venäläismediassa kuvaillaan ”iPhonen ’tappajaksi'”. Sen on tarkoitus korvata Venäjän markkinoilta poistuneet läntiset älypuhelimet – ennen kaikkea iPhone.

Älypuhelimen on kehittänyt venäläinen ohjelmistoyritys Red-Soft ja valmistanut TB Labs.

Kehittäjiensä mukaan AQPhone on ”ensimmäinen suurelle yleisölle tarkoitettu venäläinen älypuhelin, joka vastaa Venäjän hallituksen asettamia kotimaisia turvallisuusvaatimuksia ja oletusssovelluksia”. Puhelimessa oletussovelluksina ovat venäläiset pilvipalvelut ja Yandex-, VK- (vKontakte) ja Sber-ekosysteemien ohjelmat.

Miranews povaa älypuhelimesta suosikkia ”liike-elämän, valtionhallinnon ja turvallista tiedontallennusta arvostavien käyttäjien parissa”.

AQPhone M11 on varustettu 6,67-tuuman IPS-näytöllä ja Full HD+-resoluutiolla. Älypuhelimessa on kaksi SIM-korttipaikkaa ja se noudattaa venäläistä navigointijärjestelmää. Sen kuoret ovat muovia, paino 240 grammaa ja 10,2 mm paksut. Akkukapasiteetti on 5000 mAh. Puhelimen käyttöjärjestelmänä toimii venäläinen Red OS M, joka on yhteensopiva Linux-järjestelmän kanssa.

Uutisen alkuperäisversiossa kerrottiin myös, että AQPhone M11 on ominaisuuksiltaan lähimpänä syyskuussa 2015 julkaistua iPhone 6-mallia. Tuossa Apple-puhelimessa oli 4,7-tuuman IPS-näyttö (1334×750), A9-prosessori, 2 GB:n RAM-muisti ja 1,715 mAh:n patteri.

– Kuitenkin iPhone 6A on ylivoimaisesti parempi kuin AQPhone M11 suorityskyvyltään, kameralaadultaan ja ohjelmistojärjestelmältään, luki alkuperäisessä samaralaisen BezFormatan sittemmin muokatussa, mutta kuvakaappauksena venäläiseen sosiaaliseen mediaan tallentuneessa, uutisartikkelissa.

Myöhemmin korjatuista uutisversioista on myös poistettu AQPhone M11:n osalta ne tekniset tiedot, jotka osoittavat sen perustuvan vanhoihin osiin. Nämä poistetut tiedot ovat IPS-näytön koko (2400 x 1080), MediaTek Hellip 35-suorittimen vuosimalli (2018), RAMin koko (4 GB) ja muistin koko (64 GB).