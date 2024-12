Tällainen on salamurhistaan tunnettu SBU – seitsemän kertaa suurempi kuin MI5

Sähköpotkulautaan piilotetut räjähteet tappoivat tiistaiaamuna Moskovassa kenraaliluutnantti Igor Kirillovin, joka johti Venäjän CBRN-aseilta suojautumisesta (kemialliset, biologiset, radiologiset ja ydinaseet) vastaavia joukkoja. Kirillovia vastaan oli Ukrainassa nostettu syytteet sotarikoksista poissaolevana.

Kyseessä on kerrottu olleen Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n erikoisoperaatio. Kirillovin salamurha on yksi osa Venäjän ja Ukrainan välisessä kiihtyvässä varjosodankäynnissä, jota kummankin valtion tiedustelupalvelut käyvät.

Kuten venäläinen vastinparinsakin, myös Ukrainan SBU on The Financial Times -lehden mukaan pahamaineisen neuvostoajan KGB-tiedustelupalvelun jälkeläinen. Tiedustelupalvelut työskentelevät vieraan valtion maaperällä, kohdistavat iskuja sotilaskomentajiin ja poliitikoihin, tekevät sabotaasia infrastruktuuriin kuten raidejärjestelmiin sekä käyttävät usein myös hybriditaktiikoita.

Yhdysvallat ja muut Ukrainan liittolaiset ovat FT:n mukaan useasti kehottaneet Ukrainaa uudistamaan osin kiistanalaista SBU:ta, joka käy sisäistä kilpailua maan sotilastiedustelu HUR:n kanssa. Eräs tiedusteluviranomainen kutsui SBU:ta lehdelle ”venäläisten likvidaattoriksi”.

SBU:n virkamies myöntää, että turvallisuuspalvelu oli Kirillovin murhan taustalla ja kertoo, että venäläiskenraali oli vastuussa kiellettyjen kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainan armeijaa vastaan.

SBU:n fokus on yleensä kotimaassa, mutta vuodesta 2014 se on operoinut sekä Venäjän valtaamilla ukrainalaisalueilla, jossa on tapettu venäläismielisiä separatistijohtajia, että Venäjän sisällä. Hyökkäyssodan alkamisen jälkeen SBU on muun muassa tuhonnut suuren osan Venäjän Mustanmeren laivastosta sekä iskenyt Krimin siltaan.

Toisen FT:n lähteen mukaan SBU on myös rekrytoinut Kremlin vastaisia ihmisiä toimimaan agentteina Venäjällä. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi keskiviikkona ottaneensa kiinni Kirillovin murhaan liittyen uzbekistanilaisen epäillyn.

SBU:sta on tullut Kiovalle merkittävä väline, kun Venäjää vastaan taistellaan joka areenalla. Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (CEPA) vanhempi tutkija Andrei Soldatov sanoo, että Venäjällä on ollut vaikeuksia vastatiedustelussaan.

– FSB on hyvä tutkimaan asioita, jotka ovat jo tapahtuneet, mutta ei kovinkaan hyvä keräämään tiedustelutietoa siitä, mitä on tulossa. Kyse on erilaisesta osaamisesta.

Soldatovin mukaan keskinäinen luottamus ja tiedon jakaminen eivät kuulu venäläisvirastojen toimintatapaan.

SBU:n johtajana kahdesti toiminut kansanedustaja Valentin Nalyvaitshenko sanoo puolestaan, että vakoilupalvelu on ”keränyt paljon vastatiedustelutietoa” Venäjän sotilas- ja tiedustelujohtajista. Se on löytänyt tapoja istuttaa myyriä organisaatioihin, murtaa vihollisen sisäistä viestintää sekä tunnistaa Moskovan tiedusteluverkoston haavoittuvuuksia.

Yksi osa SBU:n tehokkuudesta tulee sen valtavasta koosta, mikä ironisesti on neuvostoajan peruja. Ukrainan itsenäistyessä 1991, SBU peri paljon KGB:n aikaisia rakenteita, resursseja ja vastuita, eikä se ole supistanut toimintaansa.

SBU:lla on yli 30000 työntekijää ja vielä enemmän epävirallista henkilökuntaa, mikä tekee siitä lähes yhtä suuren kuin Yhdysvaltojen FBI:stä, jolla on 35000 agenttia. SBU on yli seitsemän kertaa Britannian kotimaan tiedustelusta vastaavan MI5:n kokoinen ja yli neljä kertaa Israelin Mossadin kokoinen.

– Yksi Ukrainan turvallisuuspalvelun ydintehtäviä etenkin sodan aikana on vastata vihollisen erikoispalveluiden toimiin, SBU:n johtaja Vasyl Malyuk luonnehti aiemmin FT:lle.

Malyuk ei kommentoinut SBU:n operaatioita Venäjällä.

SBU ei yleensä tunnustaudu iskujen tekijäksi. Elokuussa 2022 se sijoitti pommin venäläisen ultranationalisti ja Vladimir Putinin liittolaisen Alexander Duginin autoon. Ratissa oli hänen tyttärensä Daria Dugina, kun pommi räjähti. Dugina kuoli iskussa.

Toimet ovat monesti olleet myös kiisteltyjä. Volodymyr Zelenskyin presidenttikaudella turvallisuuspalvelu on muun muassa seurannut journalisteja, jotka tutkivat väitettyjä väärinkäytöksiä SBU:n riveissä, sekä joutunut useiden kavallusskandaalien kouriin.

– SBU käyttää laajaa valtaa – jotkut voisivat sanoa, että liikaa, länsidiplomaatti kuvailee FT:lle.

Hänen mukaansa suuret uudistukset eivät ole menneet läpi SBU:ssa, vaikka niitä on Ukrainan länsikumppaneiden taholta vaadittu vuosia.

Hyökkäyssodan aikana valitukset on kuitenkin painettu taka-alalle ja sen sijaan vahvistettu siteitä ja tiedonjakamista. Erityisen läheiset suhteet SBU:lla kerrotaan olevan Yhdysvaltojen CIA:n kanssa, joka on käyttänyt miljoonia dollareita ukrainalaisagenttien koulutukseen.

SBU on kulkenut pitkän matkan helmikuun 2014 jälkeen, jolloin entinen presidentti Viktor Janukovytš tuhosi sen Maidan-vallankumouksen jälkeen. Ennen pakenemistaan Janukovytš määräsi virastoon ratsian, jossa työntekijät varastivat valtionsalaisuuksia ja polttivat sen, mitä eivät voineet viedä ulos autolla ja helikopterilla. Luottamusongelmien kanssa jo ennestään kamppaileva SBU kärsi loikkauksista saman vuoden keväällä ja kesällä, kun Venäjä liitti Krimin itseensä ja otti hallintaansa kaupunkeja Itä-Ukrainassa.

Tuolloinen uusi johtaja Nalyvaitshenko peri viraston, joka oli Kremlille uskollisten vakoojien haurastuttama. Tuhansia työntekijöitä epäiltiin kielletystä yhteistyöstä ja ”puhdistuksessa” viranomaiset pidättivät lukuisia omia agenttejaan ja tutkivat heitä epäiltyinä maanpetoksesta.

– Aloitimme nollapisteestä, jossa SBU:n takapihalla olivat poltetut operaatiokansiot, hän sanoi.

Nalyvaitshenkon mukaan virastoon palkattiin nuorempia, isänmaallisia agentteja, jotka olivat uskollisia Ukrainan 1991 tunnustetuille rajoille.

Hyökkäyssodan alun jälkeen on tuskin mennyt kuukautta ilman, etteikö joku sotaan osallisena ollut venäläisvirkamies olisi tullut eliminoiduksi SBU:n operaatiossa. Viime kuussa palvelu otti vastuun Mustanmeren laivaston upseerin Valeri Trankovskin murhasta autopommi-iskulla Krimillä.

Välillä kunnian ottaa kuitenkin ”sisarvirasto” eli sotilastiedustelu HUR, joka Kyrylo Budanovin johdolla on myös tehnyt peiteoperaatioita ja salamurhia syvällä vihollislinjojen sisäpuolella.

FT:n mukaan virastot kilpailevat sillä, kumpi pystyy kehuskelemaan korkea-arvoisemman upseerin salamurhalla tai iskemään suurempaan sotilaskohteeseen pidemmälle Venäjällä. Toisinaan tiedustelupalvelut tekevät yhteistyötä.

SBU on saanut Venäjän puolustusrakenteet lamaannukseen. Venäläinen, hallintoa myötäilevä sotakirjeenvaihtaja Juri Kotenok on arvioinut, että Ukrainan salainen palvelu kokee sillä olevan ”täydellinen rankaisemattomuus” Venäjän suhteen.

– Kukaan ei tietenkään epäillyt Kiovan roolia, mutta se, että vihollinen kerskuu sillä lähes avoimesti, on melko oireellista, Kotenok kirjoitti.