Tällainen on huippuasiantuntijan skenaario Venäjän ja lännen sodaksi

Pitkän linjan turvallisuuspolitiikan asiantuntija, ranskalainen François Heisbourg esittelee viestipalvelu X:ssä oman ”pahimman mahdollisen ennusteensa” Venäjän ja lännen sodaksi. Viime aikoina useat asiantuntijat ovat varoittaneet Venäjän kääntävän katseensa seuraavaksi länteen, mikäli maan annetaan saavuttaa tavoitteensa Ukrainassa. Myös Heisbourg pitää tätä mahdollisena, sillä ranskalaisen skenaariossa Venäjä hyökkäisi Nato-maahan jo 2-3 vuotta voitokkaan Ukrainan sodan jälkeen.

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius varoitti aikaisemmin tällä viikolla, että Venäjä voi iskeä Nato-maahan 5-8 vuoden päästä. Mikäli Venäjä voittaa Ukrainan, voi konflikti Heisbourgin mukaan olla tätäkin lähempänä.

– Oma pahin mahdollinen ennusteeni on tämä: 2-3 sen jälkeen, kun laajamittaiset operaatiot Ukrainassa on voitokkaasti päätetty. Tämä antaisi Venäjälle tarpeeksi aikaa asevoimiensa uudelleenrakentamiseen, mutta ei riittävästi aikaa Euroopalle ja Natolle jälleenrakentaa puolustusteollisuutensa pohja, Heisbourg kirjoittaa.

– Joten joskus (Vladimir) Putinin ja (Donald) Trumpin viimeksi mainitun toisella kaudella tekemän diilin jälkeen?

Heisbourg viittaa mahdollisuuteen, jossa Yhdysvaltojen ex-presidentti Trump tekisi paluun Valkoiseen taloon marraskuun presidentinvaalien myötä. Trump on julkisuudessa suhtautunut nykyhallintoa kriittisemmin Ukrainan tukemiseen ja puolustusliitto Natoon.

François Heisbourg on tehnyt pitkän uran useissa asiantuntijana useissa ajatushautomoissa sekä Ranskan ulkoasiainhallinnossa.

My own worst-case forecast would be: two-three years after a victorious cessation of large-scale ops in🇺🇦. Time enough for🇷🇺 to reconstitute but not giving too much time for Euro-NATO to rebuild its defence industrial base. So sometime after a Putin-Trump deal during Trump 47? https://t.co/u6B2dnbvyr

— François Heisbourg (@FHeisbourg) January 20, 2024