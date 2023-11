Tällä viikolla tiedossa pyryä ja pakkasta

Sää on ollut vuodenaikaan nähden kylmää, eikä tilanne muutu alkavalla viikolla, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala.

Maanantaina paikallisia lumikuuroja tulee eri puolilla maata. Poutaisinta on Lapissa, jonne korkeapaine jo vahvistuu. Lämpötila on päivällä etelässä ja lounaisrannikolla lähellä nollaa. Maan keskiosassa pakkasta on 1–6 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 4–10 astetta ja Lapissa 10–20 astetta.

Tiistain vastaisena yönä maan etelä- ja keskiosassa on muutaman asteen kylmempää. Pohjoisessa lämpötila on enimmäkseen 10–20 ja Keski- sekä Pohjois-Lapissa paikoin 20–30 pakkasastetta.

Tiistaina korkeapaine levittäytyy koko maahan ja lumisateet vähenevät vähitellen myös maan etelä- ja keskiosassa. Sää kylmenee entisestään: päivällä etelässä pakkasta on 1–5 astetta, maan keskiosassa 3–10 astetta, Oulun pohjoispuolella enimmäkseen 10–20 astetta ja Lapin kylmimmillä alueilla 20–25 astetta.

Keskiviikkona muutoksen tuulet puhaltavat säässä, kun Atlantin laaja matalapaineen alue yltää Suomeen. Puuskainen etelätuuli voimistuu, ja merialueilla on myös pieni myrskyn mahdollisuus.

Sadealue pyyhkäisee ensin Skandinavian yli, ja iltapäivästä alkaen lumipyry leviää Suomeen hitaasti lännestä. Maan etelä- ja länsiosassa osa sateesta tulee sadealueen jälkipuolella sään lauhtuessa räntänä tai jopa vetenä.

Lämpötila on päivällä lounaisrannikolla nollan tuntumassa, mutta maan etelä- ja keskiosan sisämaassa on yleisesti 3–10 ja pohjoisosassa 5–15 pakkasastetta.

Torstaina sadealue heikkenee vähitellen maan itä- ja pohjoisosassa. Lännessä ja etelässä tulee vielä jokunen lumikuuro. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa −3 ja +3 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa on enimmäkseen 3–10 pakkasastetta.

Keskiviikkona lunta sataa maan länsipuoliskolla laajalti 5–10 senttimetriä ja torstaina itäpuoliskolla saman verran.

Matalapaineen jäljessä Suomeen virtaa koillisesta kylmää ilmaa ja ajoittain satelee lunta. Loppuviikolla pakkasta on päivisin paljolti 5–15 astetta, mutta välillä maan etelä- ja lounaisosassa pakkanen voi olla heikompaa.

Öisin varsinkin selkeillä alueilla voi jälleen mennä Pohjois-Suomessa −20 asteen kylmemmälle puolelle ja maan etelä- sekä keskiosassakin käväistä yli 15 pakkasasteessa.