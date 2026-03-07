Hallitus on purkanut turhaa byrokratiaa ensimmäistä kertaa systemaattisesti, linjaa kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo Keskisuomalaisessa julkaistussa kolumnissaan.

Wallinheimon mukaan Suomeen on vuosien varrella kertynyt liikaa turhaa byrokratiaa. Vaikka se ei olekaan maata tukahduttanut, on se jarruttanut talouskasvua. Sääntelyä on tullut hitaasti kerros kerrokselta lisää.

Velvoitteet ovat Wallinheimon mukaan voineet olla perusteltuja, mutta kokonaisuudesta on tullut liian raskas.

– Siksi turhan byrokratian purkaminen on tämän hallituksen keskeinen tavoite, Wallinheimo linjaa.

– Hallitusohjelmassa sitouduimme purkamaan 300 normia. Nyt jo 243 yrityksiä ja kansalaisia kuormittavaa normia on poistettu.

Wallinheino painottaa, että sääntelyn keventämisestä on tehty mitattava, seurattava ja poliittisesti johdettu kokonaisuus. Samalla jokainen purettu normi tarkoittaa sujuvampaa arkea ja kevyempää hallinnollista taakkaa.

Muutokset näkyvät ihmisten arjessa monin tavoin.

Esimerkeiksi kansanedustaja nostaa passin voimassaoloajan pidentämisen kymmeneen vuoteen sekä rakennuslupavaatimuksen poistamisen alle 30 neliön piharakennuksilta.

– Nämä ovat konkreettisia luottamuksenosoituksia kansalaisiin. Kaikkea ei tarvitse säännellä varmuuden vuoksi, Wallinheimo iloitsee.

Muutoksilla on myös taloudellisia vaikutuksia. Wallinheimon mukaan yritysten hallinnollisen taakan arvioidaan keventyneen noin 120 miljoonalla eurolla vuosien 2024 ja 2025 aikana, ja tämä pääoma valuu nyt investointeihin, työpaikkoihin ja kehittämiseen.

– Ero edelliseen hallituskauteen on selvä. Silloin sääntely lisääntyi ja velvoitteet kasvoivat, kun taas tällä hallituskaudella byrokratiaa puretaan järjestelmällisesti, Wallinheimo muistuttaa.

Sääntelyn purkaminen ei ole myöskään päättymässä lähiaikoina.

– Norminpurku ei jää puheeksi, vaan siitä tehdään pysyvä osa suomalaista päätöksentekoa, Wallinheimo lupaa.