Vaarallinen tilanne tallentui poliisin kameraan. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Taksi ohitti poliisiauton, törmäys vastaantulijaan lähellä – 16 päiväsakkoa

  • Julkaistu 18.11.2025 | 10:32
  • Päivitetty 18.11.2025 | 10:32
  • Liikenne, Poliisi
Kuljettaja perusteli käytöstään kiireellä.
Poliisiauton ohittaminen oli lähellä aiheuttaa törmäyksen vastaantulevan auton kanssa. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa artikkelin lopussa.

– Ohitti poliisiauton, vastaan tullut pakettiauto joutui jarruttamaan äkisti ja pysähtymään välttääkseen törmäyksen, Pasterstein kuvailee tapahtumia.

Poliisille kuljettaja kertoi ohituksen syyksi kiireen. Videon perusteella kyseessä oli taksikuljettaja.

– 16 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein kertoo seurauksista.

