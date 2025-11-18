Taksi ohitti poliisiauton, törmäys vastaantulijaan lähellä – 16 päiväsakkoa

Poliisiauton ohittaminen oli lähellä aiheuttaa törmäyksen vastaantulevan auton kanssa. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on katsottavissa artikkelin lopussa.
– Ohitti poliisiauton, vastaan tullut pakettiauto joutui jarruttamaan äkisti ja pysähtymään välttääkseen törmäyksen, Pasterstein kuvailee tapahtumia.
Poliisille kuljettaja kertoi ohituksen syyksi kiireen. Videon perusteella kyseessä oli taksikuljettaja.
– 16 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Pasterstein kertoo seurauksista.
Ohittaa saa, mutta turvallisesti!
Raportti kentältä: Ohitti poliisiauton, vastaantullut pakettiauto joutui jarruttamaan äkisti ja pysähtymään välttääkseen törmäyksen. Kuljettaja kertoi ohituksen syyksi kiireen. 16 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. pic.twitter.com/FPkMfEisVw
— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) November 17, 2025